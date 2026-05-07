MPV 7 chỗ giá 161 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

MPV 7 chỗ đẹp hoàn hảo, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander

Renault Triber phiên bản 2026 tại Ấn Độ

Renault chính thức giới thiệu Renault Triber phiên bản 2026 tại Ấn Độ, tiếp tục duy trì định hướng là mẫu MPV 7 chỗ phổ thông, thực dụng và dễ tiếp cận.

Ở lần nâng cấp này, Renault Triber được phân phối với 5 phiên bản gồm Authentic MT, Evolution MT, Techno MT, Emotion MT và Emotion AMT, giá tăng dần theo trang bị, cao nhất đạt 848.000 Rupee, tương đương khoảng 235 triệu đồng. Dải giá trải rộng giúp mẫu xe tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ người mua xe lần đầu đến người dùng cần phương tiện 7 chỗ tiết kiệm.

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản 2026 là việc bổ sung hệ thống điều hòa tự động trên các bản cao cấp. Đây là trang bị trước đây chưa từng xuất hiện trên dòng xe này, góp phần cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Renault Triber được phân phối với 5 phiên bản

Ngay từ bản Evolution, người dùng đã có vô lăng tích hợp phím điều khiển, gương chiếu hậu chống chói tự động và đèn chiếu sáng cho hàng ghế sau. Trong khi đó, bản Techno bổ sung thêm ghế lái chỉnh độ cao, tay vịn, gương gập điện, sưởi kính sau, loa tweeter phía trước và ổ cắm điện 12V cho hàng ghế thứ ba, mang lại sự tiện dụng trong những hành trình dài.

Không gian nội thất tiếp tục là điểm mạnh của Renault Triber khi xe duy trì cấu hình 7 chỗ linh hoạt. Hàng ghế thứ ba có thể tháo rời hoàn toàn, cho phép mở rộng khoang hành lý lên mức 625 lít. Đây là ưu điểm đáng kể trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, giúp mẫu xe phục vụ tốt cả nhu cầu chở người lẫn chở hàng, tương tự cách người dùng khai thác Mitsubishi Xpander trong thực tế.

Sự xuất hiện của Renault Triber 2026 cho thấy phân khúc MPV đang ngày càng cạnh tranh “khốc liệt”.

Về kích thước, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.990 mm x 1.739 mm x 1.643 mm, chiều dài cơ sở 2.636 mm. Với thông số này, Renault Triber vẫn giữ lợi thế linh hoạt trong đô thị, đồng thời đảm bảo không gian sử dụng đủ rộng cho 7 hành khách, yếu tố quan trọng với khách hàng gia đình.

Không gian nội thất tiếp tục là điểm mạnh của Renault Triber khi xe duy trì cấu hình 7 chỗ

Ở khía cạnh vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 3 xi lanh dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 71 mã lực và mô-men xoắn cực đại 96 Nm. Hệ thống truyền động đi kèm gồm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động AMT 5 cấp, hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Dù không thiên về hiệu suất, cấu hình này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cơ bản, tương tự nhóm khách hàng phổ thông của Mitsubishi Xpander.

Giá MPV 7 chỗ Renault Triber 2026

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 581.000 Rupee, tương đương khoảng 161 triệu đồng, mẫu xe nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu gia đình trong khi vẫn giữ chi phí sở hữu thấp, yếu tố vốn khiến nhiều người dùng cân nhắc giữa các lựa chọn như Mitsubishi Xpander.

Sự xuất hiện của Renault Triber 2026 cho thấy phân khúc MPV đang ngày càng cạnh tranh “khốc liệt”. Với mức giá rẻ, cấu hình 7 chỗ linh hoạt và trang bị ngày càng cải thiện, Renault Triber 2026 không chỉ là lựa chọn kinh tế mà còn tạo ra sức ép lớn lên những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.







