Giá bạc hôm nay 7/5: Bạc trong nước bất ngờ chạm đỉnh
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự bất phá mạnh mẽ khi giá bán vượt lên vùng 80 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 7/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý bật tăng mạnh
Giá bạc trong nước hôm nay ghi nhận diễn biến tăng mạnh tại nhiều thương hiệu lớn. Theo ghi nhận từ thị trường, giá bạc Phú Quý ngày 7/5 tiếp tục duy trì đà phục hồi ấn tượng khi tăng khoảng 3 triệu đồng/kg so với hôm qua. Đồng thời, mức tăng của giá bạc so với hai ngày trước đã vượt hơn 5 triệu đồng/kg.
Cụ thể, vào khung giờ 9h30 sáng nay, giá bạc Phú Quý được niêm yết ở mức 80,993 triệu đồng/kg. Trong khi đó, ở phiên giao dịch hôm qua, giá bạc bán ra chỉ dao động quanh ngưỡng 78,026 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,926 triệu đồng/lượng. Nhờ lực mua tăng mạnh, thị trường giá bạc đang cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt.
Giá bạc Ancarat tiếp tục đi lên
Không chỉ Phú Quý, giá bạc tại hệ thống Ancarat sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Hiện tại, giá bạc bán ra đang ở mức 80,720 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,027 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, ở phiên giao dịch ngày hôm qua, giá bạc Ancarat chỉ duy trì quanh vùng 77,867 triệu đồng/kg, tương ứng 2,920 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau một ngày, giá bạc đã tăng thêm gần 3 triệu đồng/kg. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường tích cực cũng góp phần thúc đẩy đà tăng hiện nay.
Giá bạc Sacombank-SBJ phục hồi rõ nét
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc hôm nay cũng bật tăng đáng kể. Cụ thể, giá bạc bán ra hiện đã phục hồi lên mức 80,080 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,003 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, ở phiên trước, giá bạc chỉ được giao dịch quanh vùng 77,600 triệu đồng/kg, tương ứng 2,910 triệu đồng/lượng. Có thể thấy, đà phục hồi của giá bạc đang lan rộng trên toàn thị trường và xuất hiện đồng đều tại nhiều thương hiệu lớn.
Giá bạc DOJI tăng mạnh theo xu hướng chung
Ngoài các hệ thống trên, giá bạc DOJI cũng ghi nhận mức tăng tích cực trong sáng 7/5. Hiện tại, giá bạc DOJI 99.9 được niêm yết ở mức 3,035 triệu đồng/lượng và khoảng 15,175 triệu đồng/5 lượng.
Trong khi đó, vào sáng hôm qua, giá bạc DOJI bán ra chỉ ở mức 2,936 triệu đồng/lượng và khoảng 14,680 triệu đồng/5 lượng. Nhờ xu hướng phục hồi chung của thị trường, giá bạc tại DOJI đang lấy lại đà tăng sau giai đoạn điều chỉnh ngắn.
Giá bạc thế giới hôm nay tăng mạnh trở lại
Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc thế giới cũng đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu như hai ngày trước giá bạc quốc tế chỉ dao động quanh vùng 72-74 USD/ounce thì đến hôm nay, giá đã bật tăng lên khoảng 77-78 USD/ounce.
Bên cạnh đó, các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy biên độ dao động của giá bạc thế giới đang mở rộng trong khoảng 72-81 USD/ounce. Mặc dù giá bạc phát đi tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên sự ổn định của thị trường vẫn chưa duy trì được lâu. Vì vậy, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các biến động tiếp theo của giá bạc trong thời gian tới.
