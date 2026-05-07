Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/5, lúc 8h29', SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 164,5-167,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đắt hơn 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua 6/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Đến cuối phiên giao dịch ngày 6/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 6/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 163-165,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng 27/5, lúc 8h43, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng phiên đêm qua, vượt 4.710 USD/ounce.
Tới 20h ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.676 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.686 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 6/5 cao hơn khoảng 7,9% (tương đương tăng 341 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 148,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên 6/5.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng mạnh, có thời điểm lên 4.720 USD/ounce trước khi hạ nhiệt, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và giới đầu tư gia tăng vị thế sau thông tin Mỹ - Iran sắp đạt thỏa thuận hòa bình.
