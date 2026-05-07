Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tăng mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/5, lúc 8h29', SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 164,5-167,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đắt hơn 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua 6/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên giao dịch ngày 6/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 6/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 163-165,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 27/5, lúc 8h43, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng phiên đêm qua, vượt 4.710 USD/ounce.

Tới 20h ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.676 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.686 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 6/5 cao hơn khoảng 7,9% (tương đương tăng 341 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 148,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên 6/5.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng mạnh, có thời điểm lên 4.720 USD/ounce trước khi hạ nhiệt, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và giới đầu tư gia tăng vị thế sau thông tin Mỹ - Iran sắp đạt thỏa thuận hòa bình.