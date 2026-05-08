Xe ga 110cc giá 21,8 triệu đồng của Honda đẹp cá tính, tích hợp công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha chị em hiện đại sẽ mê mẩn

Xe ga 110cc của Honda đẹp cá tính, tích hợp công nghệ cao, siêu tiết kiệm nhiên liệu

Honda NAVi Neon Pink R

Honda Philippines Inc. (HPI) vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới Honda NAVi Neon Pink R, mang đến một tuyên ngôn táo bạo về phong cách và cá tính dành cho thế hệ người dùng trẻ. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những phụ nữ hiện đại tại Philippines – tự tin, độc lập và không ngại thể hiện bản thân – màu sắc mới này phản ánh lối sống năng động, thời trang và đầy bản lĩnh. Thông qua thông điệp “WANNAVi CHIC?”, Honda khuyến khích người lái khám phá một cách di chuyển mới, nơi cá tính cá nhân hòa quyện cùng nhu cầu đi lại hằng ngày.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng năng động, Honda NAVi tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe nhỏ gọn nhưng giàu tính linh hoạt, mang lại trải nghiệm vượt xa một phương tiện di chuyển thông thường. Phiên bản Neon Pink R mới không chỉ bổ sung sắc màu tươi trẻ, nổi bật mà còn góp phần hoàn thiện dải lựa chọn vốn đã đa dạng gồm Black, Patriot Red, Shasta White và Ranger Green R.

Thiết kế nhỏ gọn, dễ tùy biến cho phép người dùng cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng, biến mỗi hành trình trở thành một trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân. Với ngoại hình hiện đại và kích thước thân thiện, NAVi trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển hằng ngày trong thành phố, đặc biệt với những người mới bắt đầu.





Về khả năng vận hành, Honda NAVi được trang bị động cơ 109cc, 4 thì, xi-lanh đơn, tích hợp công nghệ Honda Eco Technology (HET) giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, đạt mức tiêu thụ lên tới 48,4 km/L.

Xe sử dụng hộp số tự động CVT mang lại trải nghiệm lái mượt mà, dễ làm quen, kết hợp với chiều cao yên khoảng 30 inch phù hợp với nhiều vóc dáng, đặc biệt là người mới. Hệ thống phanh kết hợp (CBS) tăng cường độ an toàn và khả năng kiểm soát, trong khi hộc chứa đồ tích hợp cùng khả năng vận hành linh hoạt giúp chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày một cách tiện lợi và thoải mái.

Giá xe ga 110cc Honda NAVi Neon Pink R

Theo kế hoạch, phiên bản Honda NAVi Neon Pink R sẽ được mở bán từ tháng 5/2026 tại toàn bộ hệ thống Honda 3S và các đại lý ủy quyền trên toàn Philippines với mức giá đề xuất 59.000 PHP (khoảng 21,8 triệu đồng). Sự xuất hiện của màu sắc mới này tiếp tục khẳng định định hướng của Honda trong việc kết hợp hài hòa giữa phong cách và tính thực tiễn, mang đến giải pháp di chuyển hiện đại, dễ tiếp cận và đầy cảm hứng cho thế hệ người dùng trẻ – những người luôn sẵn sàng di chuyển tự do và thể hiện bản thân một cách tự tin.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.