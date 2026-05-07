Xe ga 125cc giá 43 triệu đồng của Honda thiết kế thể thao, trang bị hiện đại vượt tầm giá, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc của Honda thiết kế thể thao, trang bị hiện đại vượt tầm

Honda Vario 125 Street

Honda Vario 125 Street mới đã được hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản giới thiệu tại Malaysia.

Về ngoại hình, Honda Vario 125 Street được thiết kế theo phong cách xe tay ga Adventure đô thị, khác biệt khá lớn so với phiên bản Vario 125 thông thường. Honda Vario 125 Street đã loại bỏ phần ốp nhựa quanh tay lái, để lộ khung thép tương tự như dòng xe Zoomer-X và ADV 160. Thiết kế này giúp cho chiếc xe có một vẻ ngoài đầy phong cách, cá tính hơn hẳn Honda Air Blade và SH 125i. Phía trên ghi đông là bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình LCD âm bản, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành quan trọng.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của Honda Vario 125 Street 2026 mới bao gồm đèn pha, đèn định vị và đèn hậu đều sử dụng bóng LED hiện đại. Đèn hậu được nhà sản xuất tạo hình chữ V thể thao, trong khi đèn xi-nhan được làm tách rời.

Không chỉ có ngoại hình mới mẻ, cá tính, Honda Vario 125 Street còn được nhà sản xuất cải tiến về kỹ thuật và hiệu năng. Honda đã tập trung tối ưu hóa trọng lượng của Vario 125 Street để giúp chiếc xe này linh hoạt hơn. Hiện tại, tổng trọng lượng của Vario 125 Street chỉ còn 113 kg nhờ gắp sau nhẹ hơn 10%, trong khi ốp L-cover và ống dẫn gió được làm nhẹ hơn 11%.

“Trái tim” của Honda Vario 125 Street là khối động cơ eSP 124,9cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này đạt tới công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút. Không chỉ tạo ra sức mạnh đáng gờm, động cơ này còn đạt chứng nhận phương tiện tiết kiệm năng lượng (EEV) 3 sao tại Malaysia.

Bên dưới yên xe, Honda Vario 125 Street có cốp chứa đồ 18L, đủ để người dùng cất mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng nhỏ gọn. Ngoài ra, xe còn có hộc đựng đồ phía trước tiện dụng, tích hợp sẵn cổng sạc USB.

Hệ thống phanh của Vario 125 Street mới sử dụng phanh đĩa trước kết hợp với phanh tang trống phía sau, được hỗ trợ bởi công nghệ phanh kết hợp CBS. Honda Vario 125 Street cũng được nhà sản xuất tích hợp hệ thống khóa thông minh Smartkey tương tự như Honda Air Blade và SH 125i, không chỉ giúp chống trộm hiệu quả mà còn mang tới sự tiện dụng khi cho phép người dùng khởi động xe mà không cần chìa khóa cơ.

Hiện tại xe đã bắt đầu được mở bán chính thức với 2 tùy chọn màu sơn là Tím và Trắng. Mức giá đề xuất được nhà sản xuất niêm yết ở mức 7.468 RM, tương đương khoảng 43 triệu đồng tiền Việt.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.