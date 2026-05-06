Giá USD hôm nay (6/5): Nhiều người ngỡ ngàng khi giá USD tăng, yen Nhật quay đầu giảm

Thứ tư, 10:31 06/05/2026 | Giá cả thị trường
Mai Thị Hạnh
GĐXH - Giá USD hôm nay trong nước bật tăng dù thế giới đi xuống khi giá dầu hạ nhiệt.

Sáng 6/5, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận diễn biến đi lên của đồng USD, trong khi một số ngoại tệ chủ chốt như yen Nhật quay đầu giảm.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước. Trên cơ sở đó, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh tăng nhẹ giá USD.

Giá USD hôm nay (6/5): Nhiều người ngỡ ngàng khi giá USD tăng, yen Nhật quay đầu giảm - Ảnh 1.

Giá USD hôm nay niêm yết tại Vietcombank ngày 6/5.

Tại Vietcombank, giá USD mua chuyển khoản được nâng lên 26.138 đồng, bán ra 26.368 đồng, cùng tăng 2 đồng. Trong khi đó, ACB ghi nhận diễn biến trái chiều khi giảm mạnh 20 đồng ở chiều mua vào xuống 26.140 đồng, nhưng vẫn tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên mức 26.368 đồng.

Giá USD hôm nay (6/5): Nhiều người ngỡ ngàng khi giá USD tăng, yen Nhật quay đầu giảm - Ảnh 2.

Giá USD trên thị trường tự do ngày 6/5.

Ở nhóm ngoại tệ khác, xu hướng phân hóa tiếp tục diễn ra. Euro và bảng Anh duy trì đà tăng tại nhiều ngân hàng, trong khi yen Nhật quay đầu giảm 0,47 đồng, xuống còn 162,84 – 171,45 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh lại suy yếu nhẹ. Chỉ số DXY lùi về 98,28 điểm, giảm 0,24 điểm so với phiên trước, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của USD trong bối cảnh giá dầu giảm và tâm lý thị trường cải thiện.

Diễn biến này xuất phát từ những tín hiệu tích cực tại Trung Đông, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần được nối lại, giúp giảm áp lực lên giá năng lượng. Đồng thời, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản rủi ro, khiến nhu cầu nắm giữ USD như kênh trú ẩn suy giảm.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bứt phá với các chỉ số chủ chốt như S&P 500, Nasdaq Composite và Dow Jones đồng loạt lập đỉnh mới, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp.

Nhìn chung, tỷ giá USD/VND đang chịu tác động đan xen từ yếu tố trong nước và quốc tế. Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư theo dõi sát các biến động địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.

