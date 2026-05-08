SUV cỡ nhỏ giá 184 triệu đồng đẹp tinh tế, trang bị hiện đại, chạy 300 km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH chị em nhìn là mê
GĐXH - SUV cỡ nhỏ phạm vi di chuyển hơn 300 km mỗi lần sạc và chi phí sử dụng thấp, mẫu xe này nhanh chóng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đô thị.
Kaiyi Shiyue Max 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý trong phân khúc xe điện giá rẻ khi chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc. Mẫu SUV cỡ nhỏ này hướng đến khách hàng trẻ và các gia đình nhỏ, với lợi thế lớn nhất nằm ở mức giá dễ tiếp cận.
Xe sở hữu thiết kế hiện đại, mang hơi hướng năng động với cụm đèn trước tạo hình nhiều lớp, lấy cảm hứng từ cánh chim. Phần đầu xe được nhấn bằng các chi tiết màu tối, tạo cảm giác khỏe khoắn. Tổng thể thân xe nhỏ gọn, tối ưu cho môi trường đô thị, trong khi chiều dài cơ sở được kéo dài nhằm cải thiện không gian nội thất.
Với kích thước 3.725 x 1.700 x 1.608 mm và trục cơ sở 2.520 mm, mẫu xe này có lợi thế linh hoạt khi di chuyển trong phố đông. Phía sau xe được thiết kế đồng bộ với phần đầu, tạo nên tổng thể hài hòa. Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm be, xanh và trắng, hướng đến phong cách trẻ trung, nhẹ nhàng.
Bên trong cabin, Kaiyi Shiyue Max theo đuổi phong cách tối giản với tông màu sáng. Xe được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch, đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản. Vật liệu nội thất ưu tiên sự thực dụng, phù hợp với nhu cầu gia đình.
Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất 75 mã lực và mô-men xoắn 106 N, mức đủ dùng cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Đi kèm là bộ pin LFP dung lượng 28,08 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 310 km sau mỗi lần sạc đầy.
Ngoài ra, xe còn hỗ trợ cấp điện ngoài với công suất 3,3 kW, giúp người dùng có thể sử dụng như nguồn điện di động khi cần thiết.
Giá SUV cỡ nhỏ Kaiyi Shiyue Max
Tại Trung Quốc, mẫu SUV điện này có giá từ khoảng 47.900 đến 51.900 nhân dân tệ (tương đương 184–200 triệu đồng), trở thành một trong những lựa chọn rẻ nhất phân khúc.
Sự xuất hiện của Kaiyi Shiyue Max cho thấy xu hướng xe điện đang dần mở rộng xuống nhóm giá thấp, mở ra cơ hội tiếp cận ôtô điện cho nhiều người dùng hơn.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
