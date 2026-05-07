Xe máy điện giá 21 triệu đồng đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị vượt tầm, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thách thức thị trường
Xe máy điện đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá bán siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng.
Xe máy điện đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị vượt tầm, đi 90km/lần sạc
Greaves Electric Mobility đã ra mắt mẫu Ampere Magnus Neo mới. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào việc cải thiện khả năng sử dụng hằng ngày thay vì một cuộc “lột xác” lớn.
Ampere cho biết họ đã tinh chỉnh yên xe để cải thiện tính công thái học và bố cục tổng thể, nhằm giúp người dùng thoải mái hơn khi di chuyển trong thời gian dài.
Xe được trang bị bánh sau 10 inch, trong khi chiều cao yên ở mức dễ tiếp cận là 777 mm. Kết hợp với trọng lượng không tải 103 kg, những thay đổi này giúp xe dễ điều khiển hơn, đặc biệt trong điều kiện giao thông chậm.
Về cơ khí, Magnus Neo vẫn sử dụng khung sườn kép, cùng với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Hệ thống phanh khá cơ bản, với phanh tang trống ở cả hai bánh.
Xe được trang bị pin LFP (Lithium Ferrous Phosphate) dung lượng 2,3 kWh, cho phạm vi hoạt động theo công bố IDC (chu trình lái xe Ấn Độ) là 118 km. Trong thực tế, xe có thể đi được khoảng 85–90 km ở chế độ Eco và tốc độ tối đa theo công bố là 65 km/h. Thời gian sạc từ 0 đến 80% khoảng 5 giờ khi sử dụng bộ sạc rời.
Ampere cũng đã điều chỉnh cấu hình bánh xe và động cơ, được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng tăng tốc mượt hơn và độ ổn định tốt hơn, dù hiệu năng thực tế vẫn cần được kiểm chứng.
Về trang bị, Magnus Neo có màn hình LCD 3,5 inch, hệ thống đèn LED toàn bộ và cổng sạc USB. Xe cũng có cốp dưới yên dung tích 22 lít.
Giá xe máy điện Magnus Neo
Xe máy điện Ampere Magnus Neo mới, được nâng cấp với giá 86.999 Rs (khoảng 21 triệu đồng).
Với mức giá từ 86.999 Rs (giá xuất xưởng), Magnus Neo bản nâng cấp được xem là hợp túi tiền cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, trong cùng tầm giá, người dùng cũng có thể cân nhắc các mẫu xe điện khác như Ather Rizta, Hero Vida VX2, TVS Orbiter và Bajaj Chetak C2501.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng
Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.
Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
