Xe máy điện giá 21 triệu đồng đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị vượt tầm, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thách thức thị trường

Xe máy điện đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị vượt tầm, đi 90km/lần sạc

Ampere Magnus Neo

Greaves Electric Mobility đã ra mắt mẫu Ampere Magnus Neo mới. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào việc cải thiện khả năng sử dụng hằng ngày thay vì một cuộc “lột xác” lớn.

Ampere cho biết họ đã tinh chỉnh yên xe để cải thiện tính công thái học và bố cục tổng thể, nhằm giúp người dùng thoải mái hơn khi di chuyển trong thời gian dài.

Xe được trang bị bánh sau 10 inch, trong khi chiều cao yên ở mức dễ tiếp cận là 777 mm. Kết hợp với trọng lượng không tải 103 kg, những thay đổi này giúp xe dễ điều khiển hơn, đặc biệt trong điều kiện giao thông chậm.

Về cơ khí, Magnus Neo vẫn sử dụng khung sườn kép, cùng với phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Hệ thống phanh khá cơ bản, với phanh tang trống ở cả hai bánh.

Xe được trang bị pin LFP (Lithium Ferrous Phosphate) dung lượng 2,3 kWh, cho phạm vi hoạt động theo công bố IDC (chu trình lái xe Ấn Độ) là 118 km. Trong thực tế, xe có thể đi được khoảng 85–90 km ở chế độ Eco và tốc độ tối đa theo công bố là 65 km/h. Thời gian sạc từ 0 đến 80% khoảng 5 giờ khi sử dụng bộ sạc rời.

Ampere cũng đã điều chỉnh cấu hình bánh xe và động cơ, được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng tăng tốc mượt hơn và độ ổn định tốt hơn, dù hiệu năng thực tế vẫn cần được kiểm chứng.

Về trang bị, Magnus Neo có màn hình LCD 3,5 inch, hệ thống đèn LED toàn bộ và cổng sạc USB. Xe cũng có cốp dưới yên dung tích 22 lít.

Giá xe máy điện Magnus Neo

Với mức giá từ 86.999 Rs (giá xuất xưởng), Magnus Neo bản nâng cấp được xem là hợp túi tiền cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, trong cùng tầm giá, người dùng cũng có thể cân nhắc các mẫu xe điện khác như Ather Rizta, Hero Vida VX2, TVS Orbiter và Bajaj Chetak C2501.