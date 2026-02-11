Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch 11/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 178-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bối cảnh giá vàng hiện tại đang khiến nhiều người băn khoăn không biết nên mua vào hay bán ra. Cú sốc tâm lý khi vàng trôi tuột về vùng 166 triệu/lượng cách đây ít tuần đã khiến người dân lo ngại đu đỉnh. Trong khi đó, việc không biết khi nào vàng trở lại vùng 191 triệu/lượng đã khiến các quyết định mua bán đưa ra khó khăn.

Đầu giờ sáng 11/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), đứng im so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji cũng giữ nguyên mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên 10/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h38' ngày 11/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.039,8 USD/ounce, hạ 32,2 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 11/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 159,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 7h ngày 11/2, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.042 USD/ounce, tăng 16,6 USD/ounce so với lúc mở cửa.

Lúc 21h ngày 10/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.072 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.061 USD/ounce.



