Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay đang được các thương hiệu lớn trong nước giữ nguyên so với kết phiên ngày hôm qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 11/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 178-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bối cảnh giá vàng hiện tại đang khiến nhiều người băn khoăn không biết nên mua vào hay bán ra. Cú sốc tâm lý khi vàng trôi tuột về vùng 166 triệu/lượng cách đây ít tuần đã khiến người dân lo ngại đu đỉnh. Trong khi đó, việc không biết khi nào vàng trở lại vùng 191 triệu/lượng đã khiến các quyết định mua bán đưa ra khó khăn.
Đầu giờ sáng 11/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), đứng im so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji cũng giữ nguyên mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên 10/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với kết phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 8h38' ngày 11/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.039,8 USD/ounce, hạ 32,2 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 11/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 159,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 7h ngày 11/2, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.042 USD/ounce, tăng 16,6 USD/ounce so với lúc mở cửa.
Lúc 21h ngày 10/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.072 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.061 USD/ounce.
Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.
SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng AGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B có giá bán thực tế chỉ còn khoảng 620 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt lên các mẫu SUV đô thị như Kia Xforce hay Mitsubishi Sonet.
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giáGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V xuống mức cạnh tranh hơn, tạo ra sự đe dọa lớn cho Mazda CX-5.
Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai AccentGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.
Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa cận Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá lăn bánh Kia Soluto mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, Hyundai Accent và Toyota Vios không so lại về giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Soluto mới nhất xuống mức rất hấp dẫn để có thể đánh bại Hyundai Accent và Toyota Vios.
Hatchback giá 150 triệu đồng trang bị hiện đại, tiêu chuẩn tới 6 túi khí sánh ngang Huyndai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SHGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback mới của Hyundai không chỉ trở thành lựa chọn thay thế Grand i10, mà thậm chí còn có thể thay thế cả những mẫu xe tay ga như Honda SH.
Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max mới nhất giảm sâu, hạ sập sàn, rẻ dưới 10 triệu đồng xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rất rẻ tại Việt Nam với tất cả các phiên bản từ iPhone 12 thường cho đến iPhone 12 Pro Max cao cấp.
Trải nghiệm hatchback Honda City 2026 giá 401 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, rẻ hơn Toyota Vios, Hyundai AccentGiá cả thị trường
GĐXH - Hatchback Honda City vừa ra mắt với mức giá siêu rẻ chỉ 401 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Toyota Vios và Hyundai Accent.