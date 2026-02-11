Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe

TAILG T71 Vario

TAILG T71 Vario là một ví dụ điển hình khi kết hợp phong cách thiết kế hiện đại với nền tảng vận hành hướng đến trải nghiệm lái ổn định, dễ làm quen.

Xe điện TAILG T71 được phát triển theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng rõ nét từ các mẫu tay ga thể thao như Vario. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED đôi sắc sảo, kết hợp dải đèn định vị ban ngày chạy dọc mặt nạ trước, giúp tăng khả năng nhận diện khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Mặt nạ trước được tạo hình góc cạnh mang tính khí động học, góp phần giảm lực cản gió khi xe vận hành ở tốc độ cao. Tay lái được bố trí khoa học, các nút điều khiển nằm trong tầm tay, giúp người lái thao tác thuận tiện ngay cả khi di chuyển trong điều kiện giao thông phức tạp.

Xe điện TAILG T71 được phát triển theo phong cách hiện đại

Ở phía sau, đèn hậu LED thiết kế dạng cánh chim tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt, đồng thời tăng độ an toàn khi phanh. Tay dắt sau chắc chắn hỗ trợ việc dắt xe hoặc dựng chống dễ dàng. Tổng thể ngoại hình của T71 hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích dáng xe thể thao nhưng vẫn cần sự gọn gàng để đi lại hàng ngày.

Một trong những điểm mạnh của TAILG T71 nằm ở tính thực dụng. Xe được trang bị hộc để đồ phía trước ngay dưới tay lái, kèm móc treo đồ tiện lợi cho việc đi chợ hoặc mua sắm nhanh. Cốp dưới yên có dung tích đủ lớn để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa và các vật dụng cá nhân cần thiết.

Yên xe bọc da PU cao cấp, chống thấm nước và dễ vệ sinh. Phần đệm sử dụng vật liệu đàn hồi, mang lại cảm giác ngồi êm ái khi di chuyển quãng đường dài. Sàn để chân phẳng và rộng, bề mặt chống trơn trượt giúp người lái có tư thế ngồi thoải mái, đặc biệt hữu ích trong điều kiện trời mưa.

Xe cũng được trang bị để chân gập cho người ngồi sau, đảm bảo sự thoải mái và an toàn khi chở thêm hành khách là yếu tố quan trọng với xe điện sử dụng hàng ngày trong gia đình.

TAILG T71 sử dụng màn hình đồng hồ điện tử Full LED với giao diện trực quan, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức pin, quãng đường, chế độ lái và các đèn cảnh báo. Màn hình có khả năng chống nước, chống chói phù hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời.

Hệ thống khóa là điểm cộng đáng chú ý. Xe tích hợp đồng thời khóa cơ, khóa từ NFC và khóa bấm thông minh. Người dùng có thể khởi động xe bằng thẻ NFC, sử dụng chức năng tìm xe từ xa hoặc kích hoạt chống trộm là những trang bị hiếm thấy trong tầm giá dưới 30 triệu đồng.

Động cơ 2.000W, vận hành êm và đủ mạnh cho đô thị





Về hiệu năng, TAILG T71 được trang bị động cơ điện một chiều không chổi than với công suất lên tới 2.000W. Khối động cơ này cho khả năng tăng tốc khá tốt ở dải tốc độ thấp và trung bình, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Xe có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 60 km/h và di chuyển lên tới 100km/lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển quãng ngắn – trung bình mỗi ngày.

Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động giúp người dùng dễ làm quen, không cần thao tác sang số như xe xăng. Kết hợp với hệ thống giảm chấn thủy lực trước và sau, T71 mang lại cảm giác lái êm ái khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ ắc quy Tianneng 8 bình dung lượng 22,3Ah giúp xe duy trì khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong quá trình sử dụng lâu dài.

Giá xe máy điện TAILG T71 Vario

Với mức giá 25,99 triệu đồng, TAILG T71 Vario được định vị ở phân khúc xe máy điện tầm trung nhắm đến người dùng trẻ cần một mẫu xe có ngoại hình thể thao, trang bị đủ dùng và khả năng vận hành ổn định trong đô thị. Dù sử dụng ắc quy thay vì pin lithium, đổi lại người dùng có được chi phí đầu tư ban đầu dễ tiếp cận hơn và cấu trúc kỹ thuật đơn giản, dễ bảo dưỡng.

Trong bối cảnh xe máy điện ngày càng phổ biến, TAILG T71 là một phương án phù hợp cho những ai muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện nhưng vẫn giữ được cảm giác quen thuộc của một chiếc tay ga thể thao.

Xe máy điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



