SUV hạng B bán ở Việt Nam giảm sốc 328 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

SUV hạng B bán ở Việt Nam thiết kế chuẩn châu Âu, nội thất được số hóa cạnh tranh Mitsubishi Xforce

MG 4 EV sở hữu thiết kế chuẩn châu Âu. Giá bán dịp này chỉ còn 620 triệu. Ảnh: Tổng hợp





MG4 ra mắt thị trường Việt Nam từ giữa năm 2024, từng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, khác biệt. Ngoại thất mang phong cách châu Âu với các đường gân sắc nét trên nắp ca-pô, hệ thống đèn LED toàn phần và bộ mâm 17 inch hai tông màu. Kích thước nhỏ gọn cùng khoảng sáng gầm vừa phải giúp xe phù hợp điều kiện di chuyển trong đô thị, đồng thời mang lại cảm giác linh hoạt khi vận hành.

Bên trong khoang cabin, MG4 được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào trải nghiệm số hóa. Xe sử dụng vô-lăng D-cut hai chấu, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đáp ứng nhu cầu kết nối cơ bản của người dùng.

Khoang nội thất hướng tới sự tối giản, tập trung vào trải nghiệm số hóa. Ảnh: Tổng hợp





Về khả năng vận hành, MG4 Lux được trang bị mô-tơ điện cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, vượt trội so với nhiều mẫu xe động cơ xăng trong cùng tầm giá. Pin dung lượng 64 kWh cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các chuyến đi ngắn.

Mẫu SUV cỡ B này được xem là "kình địch" của Mitsubishi Xforce. Ảnh: Tổng hợp

Xe hỗ trợ cả sạc AC và sạc nhanh DC. Với sạc nhanh DC công suất lớn, thời gian sạc từ 0–80% trên bản Lux chỉ mất hơn 20 phút, trong khi sạc AC tại nhà cần khoảng 6,5 giờ để sạc đầy pin.

Giá SUV hạng B MG4 giảm sốc

Ngoài việc giảm giá bán, hãng còn tặng kèm thêm bộ sạc. Ảnh: Tổng hợp





Ở thời điểm hiện tại, một số đại lý MG đang triển khai chương trình giảm giá sâu kỷ lục đối với MG4 phiên bản Lux. Từ mức giá niêm yết gần 950 triệu đồng, giá bán thực tế được kéo xuống còn khoảng 620 triệu đồng, tương đương mức ưu đãi lên tới khoảng 328 triệu đồng.

Đây được xem là đợt “xả hàng” cuối cùng khi lượng xe tồn tại đại lý không còn nhiều, thậm chí có nơi chỉ còn duy nhất một xe sẵn sàng giao ngay. Trong khi đó, phiên bản MG4 Del hiện gần như đã hết hàng trên toàn hệ thống đại lý.

Mức ưu đãi dành cho MG4 Lux có sự chênh lệch giữa các đại lý, phổ biến trong khoảng 298–318 triệu đồng, tùy theo chính sách bán hàng từng nơi.

Bên cạnh việc giảm trực tiếp vào giá bán, khách mua xe còn được tặng kèm bộ sạc treo tường công suất 7 kW, bảo hiểm thân vỏ cùng một số phụ kiện khác, qua đó tiếp tục giảm chi phí lăn bánh.

Việc MG4 giảm giá mạnh đang làm thay đổi đáng kể cục diện cạnh tranh trong phân khúc. Dù sở hữu kiểu dáng hatchback, MG4 được hãng định vị ở nhóm CUV cỡ B, nơi đang có sự hiện diện của các mẫu xe quen thuộc như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos hay MG ZS.

Trước đây, mức giá cao khiến MG4 gặp bất lợi khi so sánh với các đối thủ, nhưng với giá bán mới chỉ hơn 600 triệu đồng, mẫu xe điện này đã tiệm cận nhóm CUV cỡ A và B sử dụng động cơ xăng.

Đáng chú ý, giá thực tế của MG4 hiện tương đương phiên bản cao nhất của Kia Sonet – mẫu CUV cỡ A vốn có doanh số tốt trên thị trường. Điều này giúp MG4 từ vị thế khó cạnh tranh trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhóm khách hàng tìm kiếm xe gầm cao đô thị, chi phí hợp lý nhưng muốn trải nghiệm công nghệ xe điện.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.