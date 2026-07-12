Giá vàng hôm nay 11/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng trong nước hôm nay 12/7

Sáng ngày 12/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều giao dịch.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ảnh minh họa.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 145 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 4,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

hôm nay 12/7

Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận tuần sụt giảm, xuống 4.119,4 USD/ounce. So với cuối tuần trước, kim loại quý giảm 54,6 USD.

Xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran bùng phát trở lại đã phá vỡ thỏa thuận tạm thời ngừng bắn trước đó. Điều này làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là nguyên nhân chính đẩy giá vàng đi xuống.

Dù vậy, vẫn có nhiều dự báo kim loại quý sẽ bật tăng trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 13 nhà phân tích Phố Wall thì có 5 người, chiếm 38% nhận định kim loại quý sẽ đi lên. Trong khi đó có 3 người, tương ứng 23% dự báo vàng tiếp tục giảm và cũng có 5 người, chiếm 38% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang.

Tương tự, cuộc khảo sát Main Street thu hút 282 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 117 người, chiếm 42% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 108 người, tương ứng 38% nghĩ rằng kim loại quý sẽ đi xuống và có 57 nhà đầu tư còn lại, tương đương 20% nhận định vàng đi ngang trong tuần tới.



