Bơ vào mùa bán đầy thị trường, muốn biết quả có ngâm hóa chất hay không hãy chú ý tới các đặc điểm này

Từ lâu, bơ được biết đến là loại trái cây ngon và bổ dưỡng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Bơ thường được trồng nhiều ở khu vực cao nguyên vùng nam trung bộ như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai… Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống, cửa hàng hoa quả hay chợ online bắt đầu bày bán nhiều loại bơ. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), một số loại bơ xuất hiện chủ yếu trên thị trường như: Bơ 034, bơ sáp, bơ nước, bơ booth… Hiện tại, giá bơ đầu mùa đang được rao bán từ 20.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả).

Theo chia sẻ của các tiểu thương, bơ là loại trái cây rất tốt cho sức khẻo nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, mua về làm các món ăn giải nhiệt ngày hè. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận người tiêu dùng sẽ rất dễ mua phải bơ non, ngâm hóa chất, có vị đắng và quả dễ hỏng.

Bơ đang vào mùa nên được bày bán nhiều trên thị trường.

"Trên thị trường hiện đang bày bán rất nhiều loại bơ với đủ các mức giá khác nhau. Tuy nhiên, để mua được hàng ngon, đảm bảo chất lượng, khách hàng cần lựa chọn những nơi bán uy tín để trao gửi niểm tin. Bơ đang bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều địa phương, nguồn cung dồi dào khiến giá bán khá 'mềm'. Tuy nhiên, cùng với sức mua tăng, thị trường cũng xuất hiện tình trạng bơ thu hoạch non, chín ép, ảnh hưởng đến chất lượng và trải nghiệm của của người tiêu dùng.

Để chọn được hàng ngon, già, cơm dẻo, ngậy người mua cần lưu ý, những quả bơ chưa chín thì lõi cuống sẽ có màu xanh, còn nếu có màu vàng thì có nghĩa là đang chín tới, màu nâu sẫm là bơ đã chín quá, rất dễ bị nẫu. Vậy nên, khi cầm quả bơ mà cuống có màu xanh nhưng thân lại mềm thì chứng tỏ nó đã được ngâm qua hóa chất để chín nhanh.

Ngoài ra, kích cỡ cuống cũng là một đặc điểm để nhận dạng bơ bị tẩm hóa chất. Nếu cuống to thì đó là trái bơ non được tắm hóa chất, chất lượng không ngon. Nên chọn mua những trái già, là những trái khi bấm vào cuống thì thấy hơi mềm, nhưng vỏ vẫn cứng, vì những trái này không có hóa chất, sẽ chín dần", chị Hạnh Phương (chủ một cửa hàng chuyên bán nông sản Việt tại Hà Nội) bật mí.

Giá bơ đang bán trên thị trường tương đối rẻ.

Cũng theo chị Phương, người tiêu dùng khi mua trái bơ tuyệt đối không chọn những trái mềm nhũn, vì chắc chắn nó đã được tắm hóa chất và để lâu ngày. Trái bơ ngon và chín tự nhiên có phần vỏ căng bóng nhưng vẫn hơi sần sùi, cầm chắc tay.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên chú ý hương vị của bơ. Bơ khi bị ngâm qua hóa chất sẽ có vị rất đắng, nhiều người thường lầm tưởng là do nạo quá sát phần vỏ. Tuy nhiên, với những trái bơ chín tự nhiên thì dù cho có nạo hết phần xanh trong vỏ cũng sẽ không bị đắng mà thậm chí phần xanh này còn có vị béo, ngon.

Người tiêu dùng nên chọn địa chỉ uy tín để có thể mua được những trái bơ ngon.

Một số thông tin còn cho rằng lắc bơ nếu có tiếng kêu thì là bơ ngon, không tẩm thuốc. Nhưng thực tế thì đó chỉ áp dụng với một số loại bơ truyền thống thôi. Những giống bơ như bơ Booth hạt bự dù chín tự nhiên nhưng lắc không thể nghe được tiếng hạt bơ.

Hiện nay, các phương pháp "hô biến" quả bơ bằng hóa chất ngày càng tinh vi nên rất khó để nhận biết bằng mắt. Vậy nên người tiêu dùng cần tỉnh táo, đặt niềm tin đúng chỗ, và nên áp dụng những bí quyết được chia sẻ ở trên để chọn lựa được những trái bơ thơm ngon, bổ dưỡng.

Bơ đang vào mùa bán đầy thị trường.