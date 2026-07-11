SUV cỡ nhỏ của Hyundai giá chỉ 205 triệu đồng, thiết kế sang trọng, nâng cấp công nghệ, chỉ tốn 4,76 lít/100km khách Việt nhìn là mê

SUV của Hyundai được mệnh danh 'Grand i10 điện' thiết kế đẳng cấp, đi 360 km/lần sạc, nội thất sang trọng giá có rẻ? GĐXH - SUV mệnh danh là “Hyundai Grand i10 điện” với phạm vi hoạt động lên tới 360 km/1 lần sạc cùng hàng loạt nâng cấp nhằm mang đến trải nghiệm sang trọng hơn trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

SUV cỡ nhỏ của Hyundai thiết kế sang trọng, nội thất to, rộng hơn, trang bị màn hình cong, chỉ tốn 4,76 lít/100km

Hyundai vừa chính thức ra mắt Venue thế hệ thứ hai với giá quy đổi chỉ từ 205 triệu tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai vừa chính thức ra mắt Venue thế hệ thứ hai tại thị trường Ấn Độ sau thời gian dài được chờ đợi.

So với thế hệ trước, Hyundai Venue 2026 được mở rộng kích thước với chiều rộng tăng 30 mm, chiều cao tăng 48 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 20 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn.

Phần đầu xe được thiết kế lại theo phong cách của Hyundai Creta và Alcazar với lưới tản nhiệt hình chữ nhật, dải đèn LED ban ngày đặt cao cùng cụm đèn pha projector xếp tầng hiện đại. Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu cản trước khỏe khoắn với tấm ốp gầm cỡ lớn, trong khi bản N Line có phong cách thể thao hơn nhờ sử dụng nhiều chi tiết sơn đen ở cản trước.

Ở thân xe, Venue mới nổi bật với hốc bánh xe mở rộng, các đường ốp nhựa đen chạy dọc thân xe và vòm bánh, tạo cảm giác cứng cáp. Trên phiên bản N Line, nhiều chi tiết ốp được lược bỏ để hướng đến thiết kế thanh thoát hơn, kết hợp các điểm nhấn màu đỏ nhằm tăng vẻ thể thao.

Bản tiêu chuẩn sử dụng mâm hợp kim 16 inch, còn N Line được trang bị mâm 17 inch.

Phía sau, mẫu SUV sở hữu cụm đèn hậu LED nối liền, cánh gió trên nóc và cản sau thiết kế mạnh mẽ. Riêng bản N Line được bổ sung cánh gió kép trên cửa hậu, cản sau thể thao cùng hệ thống ống xả kép.

Khoang nội thất của Venue cũng được làm mới hoàn toàn với cụm màn hình cong tích hợp hai màn hình 12,3 inch.

Vô-lăng có thiết kế mới, trong đó bản tiêu chuẩn sử dụng biểu tượng bốn chấm đặc trưng trên các mẫu xe điện Hyundai thay cho logo chữ "H", còn bản N Line được trang bị vô-lăng riêng với logo N cùng các phím điều khiển chế độ lái và chế độ bám đường.

Khoang nội thất cũng được lên đời. Mẫu SUV này hứa hẹn sẽ tạo cơn sốt nếu bán tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Venue tiêu chuẩn có phối màu nội thất mới kết hợp xanh navy và xám dove, trong khi phiên bản N Line sử dụng tông đen chủ đạo với các chi tiết màu đỏ tạo điểm nhấn.

Về vận hành, Hyundai tiếp tục cung cấp ba tùy chọn động cơ gồm máy xăng hút khí tự nhiên 1.2L, máy xăng tăng áp 1.0L và động cơ diesel 1.5L. Động cơ 1.2L đi kèm hộp số sàn 5 cấp; động cơ tăng áp 1.0L kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp; còn động cơ diesel 1.5L sử dụng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Phiên bản Venue N Line chỉ được phân phối với động cơ xăng tăng áp 1.0L cùng hai lựa chọn hộp số sàn hoặc DCT.

Hyundai Venue thế hệ thứ hai được thừa hưởng nhiều đường nét từ dòng Creta. Ảnh: Tổng hợp

Theo công bố của Hyundai, phiên bản diesel đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 20,99 km/lít với số sàn và 17,9 km/lít với số tự động. Động cơ xăng 1.2L tiêu thụ 18,05 km/lít, trong khi bản xăng tăng áp đạt 18,74 km/lít (số sàn) và 20 km/lít (DCT). Những thông số này giúp Venue tiếp tục duy trì lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Giá SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue 2026

Mẫu SUV cỡ nhỏ có giá khởi điểm từ 7,90 lakh Rupee (tương đương khoảng 204 triệu đồng), gây chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng loạt nâng cấp đáng kể về thiết kế, kích thước và công nghệ.



Tại thị trường Việt Nam, dòng SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue 2026 đang được phân phối chính hãng với 2 phiên bản. Giá niêm yết khởi điểm dao động từ 499 triệu đến 539 triệu đồng, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi riêng tại các đại lý.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.