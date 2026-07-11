Vì sao biệt thự Thanh Xuân cho thuê đắt?

Giá thuê biệt thự phường Thanh Xuân hiện nay ra sao?

Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê biệt thự trên địa bàn phường Thanh Xuân cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Khảo sát trên nền tảng batdongsan.com.vn các thông tin cho thuê biệt thự trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được đăng tải khá rầm rộ, giá cho thuê dao động phổ biến từ 35-80 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến, căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 374m2 tại dự án Thanh Xuân Complex, phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 77 triệu đồng/tháng.

Hay như căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 100m2 tại đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng.

Tại dự án Imperia Garden, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, căn biệt thự thiết kế 4,5 tầng, rộng 164m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng.

Vì sao biệt thự Thanh Xuân vẫn cho thuê được với giá cao?

Biệt thự tại phường Thanh Xuân hiện nay thường được cho thuê với giá cao vì đây là một trong những khu vực trung tâm, nối liền nhiều tuyến đường chính của thủ đô. Có trục đường Vành đai 3 đi qua, có mật độ dân cư cao, nhiều doanh nghiệp, trường học. Nhu cầu thuê mặt bằng, đặc biệt là biệt thự để làm showroom, hoặc làm phòng khám, cửa hàng, quán ăn cũng vì thế mà tăng theo.

Ai là người thuê?

Hầu hết những người đi thuê loại hình biệt thự, liền kề hiện nay chủ yếu không dùng để ở, mà phục vụ mục đích mở công ty, trung tâm ngoại ngữ, phòng khám, spa, showroom, văn phòng, trường mầm non.

Chủ biệt thự đang kỳ vọng điều gì?

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản khu vực nội đô Hà Nội, sở hữu biệt thự phần lớn là những người có tiềm lực kinh tế lớn, hoặc hầu hết là những việt kiều. Họ mua biệt thự chủ yếu để giữ tài sản, bởi thế nhiều người không quá đặt nặng vấn đề cho thuê được nhà hay không?

Có nên đầu tư biệt thự cho thuê lúc này?

Đây thực sự là bài toán khó trong thời gian gần đây. Thực tế, biệt thự – loại hình bất động sản triệu đô, có vị trí thuận lợi, thiết kế hiện đại, gần khu dân cư trong những năm trở lại đây lại không phải là sản phẩm hút khách thuê nhà.

Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) thực trạng biệt thự, liền kề, thậm chí nhà phố thương mại khó cho thuê xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự lệch pha cung – cầu.

Nhiều khu đô thị mới được phát triển nhanh, nhưng tốc độ lấp đầy cư dân lại chậm, khiến lượng khách tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh không đủ lớn.

Một vấn đề khác nằm ở mức giá thuê. Nhiều chủ sở hữu kỳ vọng lợi nhuận cao, đưa ra mức giá vượt xa khả năng chi trả của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong khi đó, chi phí vận hành biệt thự, liền kề, shophouse (nhân sự, điện nước, marketing…) không hề nhỏ, khiến nhiều nhà đầu tư e ngại.

"Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế khiến nhiều giao dịch thuê không thể chốt. Đây là nguyên nhân khiến mặt bằng bị bỏ trống kéo dài", bà Miền nhận định.

Bên cạnh đó những loại hình nhà ở cho thuê này cũng chịu áp lực lớn từ xu hướng tiêu dùng mới.

Người dân ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp đa tiện ích. Điều này khiến các cửa hàng riêng lẻ, dù nằm trong khu đô thị, vẫn khó thu hút khách.

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