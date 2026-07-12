Lý do giá ô tô Hyundai giảm mạnh, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ hiếm có

Giá ô tô Hyundai giảm mạnh

Hyundai Accent khuyến mại lên tới 87 triệu đồng.

Theo thông báo của Hyundai, chương trình áp dụng cho Hyundai Grand i10, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer, Hyundai Creta, Hyundai Tucson và Hyundai Santa Fe. Mức ưu đãi cao nhất thuộc về Santa Fe với tổng giá trị 220 triệu đồng, tiếp đến là Stargazer 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Tucson 85 triệu đồng, Creta 79 triệu đồng và Grand i10 50 triệu đồng.

Nếu quy đổi toàn bộ giá trị ưu đãi vào giá bán, Santa Fe có giá khoảng 849 triệu-1,149 tỷ đồng, Stargazer 452-498 triệu đồng, Accent 350-480 triệu đồng, Tucson 684-904 triệu đồng, Creta 520-636 triệu đồng và i10 310-405 triệu đồng.

Hyundai Stargazer có ưu đãi 117 triệu đồng.

Mức ưu đãi Hyundai công bố là tổng giá trị ưu đãi, không hoàn toàn là khoản giảm trực tiếp vào giá bán. Với Hyundai i10, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Santa Fe, con số này gồm giảm giá và một số quyền lợi hậu mãi như gia hạn bảo hành. Riêng Hyundai Creta và Hyundai Tucson chỉ áp dụng hình thức giảm giá.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp Hyundai triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn với mức hỗ trợ tối đa 220 triệu đồng. Trước đó, hãng duy trì các chương trình giảm giá trong tháng 4, 5 và 6 nhằm hỗ trợ sức mua.

Bảng giá ô tô Hyundai giảm

STT Model (*) Giá trị khuyến mại tối đa (VND) Chi tiết ưu đãi 1 Hyundai Grand i10 50.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước). 2 Hyundai Accent 89.000.000 3 Hyundai Stargazer 117.000.000 4 Hyundai Santa Fe 220.000.000 5 Hyundai Creta 79.000.000 Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý. 6 Hyundai Tucson 85.000.000



Đánh giá ô tô Hyundai

Ưu điểm

- Các dòng xe của Hyundai đều có khả năng vận hành tốt, thiết kế bắt mắt, hiện đại và được trang bị nhiều tiện nghi vượt trội đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Mức giá xe Hyundai cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng phổ thông nhưng chất lượng không có nhiều sự chênh lệch khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

- Trong các trường hợp cần thay thế linh kiện, Hyundai có phụ tùng thay thế rẻ hơn so với mức giá trung bình của thị trường xe ô tô tại Việt Nam, góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng cho khách hàng/

- Các dòng xe của Hyundai phần lớn đều được trang bị hệ thống an toàn hiện đại như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, camera trước - sau, hệ thống hỗ trợ cá nhân thông minh, định vị GPS,…

Nhược điểm

- Việc thường xuyên cập nhật cải tiến các phiên bản mới cũng là một nhược điểm đáng nói của Hyundai, khiến các phiên bản xe có tuổi đời ngắn và nhanh chóng bị lỗi thời.

- Để so độ bền với các dòng xe Nhật thì hiện tại Hyundai có phần không cân sức, tuy nhiên về giá bán Hyundai có phần hợp túi tiền của khách hơn.

Có thể thấy, việc tiếp tục giảm giá diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ôtô ngày càng gay gắt. Trong những tháng qua, nhiều thương hiệu cũng triển khai các chương trình kích cầu. Hyundai vẫn là một trong những thương hiệu có doanh số lớn nhất thị trường.

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.