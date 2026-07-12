Trang bị vượt SH, xe ga 160cc của Honda giá 45 triệu đồng thiết kế sắc nét, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn Air Blade

Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc của Honda giá 30,8 triệu đồng thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH Mode GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức trình làng với mức giá hấp dẫn, gây ấn tượng hơn cả Vision và SH Mode nhờ thiết kế hoài cổ, trang bị xịn xò.

Xe ga 160cc của Honda thiết kế sắc nét, trang bị đẳng cấp

Honda Vario Evo 160 phiên bản 2026

Cách đây ít ngày, Honda đã chính thức giới thiệu Honda Vario Evo 160 phiên bản 2026 tại thị trường Indonesia. Mẫu xe tay ga thể thao này được làm mới với 8 tùy chọn màu sắc mới, chia thành 3 phiên bản gồm CBS Standard, CBS Nitro và ABS, hướng đến nhiều nhóm khách hàng.

Honda tập trung vào việc tạo nên diện mạo trẻ trung và năng động

Ở phiên bản CBS Standard, Honda tập trung vào việc tạo nên diện mạo trẻ trung và năng động thông qua các phối màu mới mang phong cách thể thao. Nổi bật trong số đó là màu Glossy White Red với cách phối ba màu đỏ – trắng – xanh dương (RWB) gợi liên tưởng đến các mẫu sportbike dòng CBR.

Xe sở hữu lớp sơn mờ trên toàn bộ thân xe

Xe sở hữu lớp sơn mờ trên toàn bộ thân xe cùng bộ mâm được sơn đồng màu với dàn áo.

Hai màu sắc đáng chú ý gồm Nitro Matte Red Black với sự kết hợp giữa đỏ và đen cùng bộ mâm đỏ nổi bật, và Nitro Glossy Grey Lime – màu sắc chủ đạo của dòng Nitro, phối giữa xám bóng và vàng chanh tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, trẻ trung.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa bốn màu sơn mờ gồm tím, đen, đỏ và trắng.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa bốn màu sơn mờ gồm tím, đen, đỏ và trắng.

Với việc làm mới bảng màu, bổ sung những phối màu mang đậm tính thể thao và duy trì các trang bị hiện đại vốn có, Honda Vario Evo 160 2026 tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc xe tay ga thể thao cỡ lớn tại Indonesia.

Giá xe ga 160cc Honda Vario Evo 160 2026

Theo ghi nhận, Honda Vario Evo 160 2026 đã có mặt tại đại lý và được mở bán với mức giá trải rộng từ 28,5 triệu đến hơn 31,4 triệu rupiah (khoảng 45 – 49,5 triệu đồng).

Ở phiên bản CBS Standard, Honda tập trung vào việc tạo nên diện mạo trẻ trung và năng động thông qua các phối màu mới mang phong cách thể thao.

Bên cạnh đó, màu Glossy Blue Lime kết hợp xanh ngọc và vàng tươi mang đến vẻ ngoài hiện đại, tương tự phong cách từng xuất hiện trên Vario 125. Phiên bản này có giá bán 28.525.000 rupiah, sử dụng mâm sơn đen và vẫn trang bị phanh tang trống ở bánh sau.

Cao hơn một chút là phiên bản CBS Nitro với giá 28.775.000 rupiah. Dù chênh lệch giá không đáng kể so với bản tiêu chuẩn, CBS Nitro lại được định vị như lựa chọn dành cho những khách hàng yêu thích phong cách nổi bật. Đứng đầu danh mục sản phẩm là Honda Vario Evo 160 ABS 2026 với giá bán 31.406.000 rupiah.

Mức giá trải dài từ 28,5 triệu đến hơn 31,4 triệu rupiah cũng giúp mẫu xe tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ người dùng phổ thông đến những người tìm kiếm một chiếc scooter sở hữu nhiều công nghệ và trang bị cao cấp.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.