Tỷ giá USD hôm nay 11/7: USD 'chợ đen' chưa có biến động

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF chốt tuần tăng 0,06%, hiện ở mức 100,97 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR giảm 0,11%, xuống còn 1,1416 USD/EUR. Đồng bảng Anh giảm 0,06%, xuống 1,3397 USD/bảng. Đồng yên Nhật giảm tăng 0,44%, lên 161,67 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY chốt tuần ở 100,97 điểm. USD ngân hàng giảm tại nhiều nơi. USD tự do đứng giá. Yên Nhật tăng.

Đồng USD gần như đi ngang khi giới đầu tư theo dõi căng thẳng Mỹ - Iran và tác động đến giá năng lượng, lạm phát cũng như chính sách tiền tệ toàn cầu. Đồng yên Nhật tăng giá sau khi Chính phủ Nhật Bản khuyến khích các quỹ hưu trí tăng đầu tư vào tài sản trong nước, dù thị trường vẫn chờ các biện pháp cụ thể hơn. Trong khi đó, đồng EUR và bảng Anh giảm nhẹ so với USD, còn các chuyên gia cho rằng dòng vốn hồi hương có thể hỗ trợ đồng yên trong thời gian tới.

Theo giới phân tích, diễn biến của đồng USD trong tuần tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các số liệu lạm phát của Mỹ, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Nếu các yếu tố này tiếp tục leo thang, đồng USD có thể duy trì sức mạnh so với nhiều đồng tiền chủ chốt.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 11/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá so với phiên trước, duy trì ở vùng 25.214 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 3 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, hiện ở mức 24.004 đồng mua vào và 26.424 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong vùng 23.953,3 - 26.474,7 VND/USD, với biên độ giao dịch là 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 11/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 11/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 11/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 14 đồng chiều mua vào và giảm 4 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,060 - 26,470 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 131 đồng chiều mua vào và giảm 21 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.905 - 26.445 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,090 - 26,470 đồng/USD, đã giảm 14 đồng chiều mua vào và giảm 4 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 11/7/2026, khảo sát lúc 11h05 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.354 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.454 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 11/7, giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,300.03-30,844.77 đồng/EUR, gần như giữ nguyên giá so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.118- 30.838 đồng/EUR, đã giảm 428 đồng chiều mua vào và đã giảm 118 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,541-30,973 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 34 đồng chiều mua vào và giảm 30 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 11/7/2026, khảo sát lúc 11h05 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.999 và bán ra là 30.109 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay tăng 35 đồng chiều mua vào và tăng 37 đồng chiều bán ra so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.96-167.79 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên tăng lên mức 156,94- 168,44 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên bật tăng nhẹ vùng 158.07- 167.94 đồng/JPY.



Với diễn biến hiện nay, người có nhu cầu mua USD để thanh toán, du học hoặc du lịch gần như chưa chịu nhiều áp lực do giá USD trong nước vẫn dao động trong biên độ hẹp. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Fed điều chỉnh lãi suất và những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vì đây là hai yếu tố có thể khiến đồng USD biến động mạnh trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 10/7: Giá USD tại ngân hàng giảm, 'chợ đen' đi ngang GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 10/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.