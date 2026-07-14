Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bất ngờ giảm sâu GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, trong khi vàng nhẫn SJC mất tới 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán xuống dưới mốc 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra

Mở cửa phiên giao dịch 14/7, vào lúc 8h30', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 142,8-146,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được mua - bán ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua nhưng giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch ngày 13/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,4-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.002,2 USD/ounce, giảm mạnh 117,2 USD.

Lúc 21h ngày 13/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.037 USD/ounce, giảm 83 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.049 USD/ounce. Đến 22h, vàng thế giới giảm về sát 4.013 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz leo thang, đẩy giá dầu tăng cao. Lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.