Vượt cả SH, xe ga 249cc giá 104 triệu đồng ngoại hình cá tính, trang bị cực xịn

Cạnh tranh Vision, xe ga 110cc của Honda giá chỉ 30 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu GĐXH - Xe ga sử dụng động cơ 110cc ngang với Honda Vision, nhưng mẫu xe mới này lại có ngoại hình ấn tượng hơn ‘Tiểu SH’ khi sở hữu thiết kế đậm chất thể thao.

Xe ga 249cc ngoại hình cá tính, trang bị cực xịn

XMAX ABS 2026 tại Nhật Bản

Sau khi cho ra mắt XMAX ABS 2026 tại Nhật Bản vào đầu tháng 3 năm nay, Yamaha cuối cùng cũng đã chính thức mở bán mẫu xe tay ga này.

Về ngoại hình, Yamaha XMAX ABS giờ đây được bổ sung 2 tùy chọn màu mới là Xám Mờ và Xanh Lam". Bên cạnh đó, các màu Xám và Đen đã có từ trước vẫn tiếp tục được giữ nguyên, nâng tổng số tùy chọn màu sắc lên 4.





XMAX lại sử dụng cấu trúc kẹp hai điểm với cầu trên.

Trong khi các loại xe tay ga thông thường sử dụng phuộc ống lồng chỉ được treo bằng khung đỡ phía dưới, XMAX lại sử dụng cấu trúc kẹp hai điểm với cầu trên. Điều này làm tăng đáng kể độ cứng của hệ thống treo trước và giúp nó chống chịu tốt hơn với các tác động từ bên ngoài. Hệ thống treo sau của xe sử dụng giảm xóc đôi và được tích hợp tính năng điều chỉnh tải trước (pre-load) với 5 cấp độ khác nhau.

Sức mạnh của Yamaha XMAX ABS 2026 đến từ khối động cơ BLUE CORE dung tích 249cc, xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng nước. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 22,79 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Sức mạnh của Yamaha XMAX ABS 2026 đến từ khối động cơ BLUE CORE dung tích 249cc

Yamaha XMAX ABS mới được nhà sản xuất trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Không những vậy, mẫu xe tay ga này còn được tích hợp đầy đủ cả hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự như Honda SH.

Chất liệu bọc yên cao cấp được sử dụng trên Yamaha XMAX ABS mang lại độ bám và sự thoải mái tuyệt vời, đồng thời cung cấp chỗ ngồi chắc chắn cho người lái trong những tình huống tăng tốc mạnh mẽ. Cốp chứa đồ dưới yên xe rộng rãi, có thể để vừa tới 2 mũ bảo hiểm.





Yamaha XMAX ABS cũng sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần.

Giống như nhiều mẫu xe tay ga cao cấp được ra mắt thời gian gần đây, Yamaha XMAX ABS cũng sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Mẫu xe này được Yamaha trang bị màn hình LCD hiển thị đảo ngược và độ sáng đèn nền tương đương với màn hình TFT, đồng thời tăng cường khả năng hiển thị với thấu kính màu khói liền khối. Màn hình này còn hỗ trợ kết nối với ứng dụng điện thoại thông minh chuyên dụng "Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect)", cho phép theo dõi nhiều thông tin khác nhau như chức năng hiển thị mở rộng, nhắc nhở bảo dưỡng và thông báo cuộc gọi đến.

Ngoài ra, XMAX ABS còn có kính chắn gió chỉnh điện và có thể điều chỉnh vô cấp với phạm vi chuyển động 100 mm. Chiếc xe được trang bị tiêu chuẩn ổ cắm sạc USB Type-C và có thể mua thêm phụ kiện là bộ sưởi tay cầm.

Giá xe ga 249cc Yamaha XMAX ABS

Xe ga 249cc Yamaha XMAX ABS giá 737.000 Yên, tương đương khoảng 104 triệu đồng tiền Việt. Đây là một mức giá khá hấp dẫn, không cao hơn nhiều so với Honda SH 160i tại thị trường Việt Nam dù XMAX ABS được xếp ở phân khúc có động cơ dung tích lớn hơn.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.