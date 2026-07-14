Lý do KIA giảm giá loạt xe gầm cao, KIA Sonet, Seltos và Carens bất ngờ rẻ kỷ lục

KIA giảm giá loạt xe gầm cao

Kia Sonet đồng loạt giảm giá từ 20-30 triệu đồng. Ảnh: Đại lý





Kia Việt Nam vừa cập nhật giá bán mới cho ba dòng xe Sonet, Seltos và Carens, với mức điều chỉnh giảm từ 10-36 triệu đồng tùy phiên bản. Song song với đó, hãng cũng triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 7 cho nhiều mẫu xe, với tổng giá trị hỗ trợ được công bố lên tới 70 triệu đồng ở một số dòng xe cao cấp.

Đối với Kia Sonet, toàn bộ các phiên bản đều được giảm giá. Cụ thể, Sonet 1.5 Premium giảm 25 triệu đồng, từ 609 triệu xuống còn 584 triệu đồng; Sonet 1.5 Luxury giảm 30 triệu đồng, từ 559 triệu xuống 529 triệu đồng; Sonet 1.5 Deluxe giảm 30 triệu đồng, từ 519 triệu xuống còn 489 triệu đồng; trong khi Sonet 1.5 AT giảm 20 triệu đồng, từ 489 triệu xuống còn 469 triệu đồng.

Các phiên bản Kia Seltos dùng động cơ tăng áp giữ nguyên giá bán. Ảnh: Đại lý





Sau khi điều chỉnh giá, Kia Sonet có mức khởi điểm từ 469 triệu đồng, thấp hơn Hyundai Venue (499 triệu đồng) và Toyota Raize (510 triệu đồng). Phiên bản cao nhất Sonet 1.5 Premium có giá 584 triệu đồng, trong khi các phiên bản chủ lực như Luxury và Deluxe lần lượt ở mức 529 triệu và 489 triệu đồng, giúp mẫu xe này gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV/crossover cỡ A.

Với Kia Seltos, mức điều chỉnh tập trung ở các phiên bản động cơ 1.5L hút khí tự nhiên. Phiên bản Seltos 1.5L Premium giảm 10 triệu đồng, từ 699 triệu xuống còn 689 triệu đồng. Seltos 1.5L Luxury giảm 36 triệu đồng, từ 645 triệu xuống 609 triệu đồng. Hai phiên bản Seltos 1.5L Deluxe và Seltos 1.5L AT cùng giảm 30 triệu đồng, xuống còn lần lượt 569 triệu và 549 triệu đồng. Trong khi đó, hai phiên bản động cơ tăng áp là Seltos 1.5 Turbo Luxury và 1.5 Turbo Deluxe giữ nguyên giá bán.

Sau điều chỉnh, Kia Carens trở thành mẫu xe 7 chỗ có giá khởi điểm thấp nhất thị trường. Ảnh: Đại lý





Ở dòng xe Kia Carens, phiên bản 1.5G Luxury được điều chỉnh từ 639 triệu xuống 609 triệu đồng, tương đương mức giảm 30 triệu đồng. Carens 1.5G IVT cũng giảm 30 triệu đồng, từ 599 triệu xuống còn 569 triệu đồng, trong khi Carens 1.5G Deluxe giảm 20 triệu đồng, xuống mức 559 triệu đồng. Hai phiên bản dành cho xe tập lái giữ nguyên giá bán.

Sau khi điều chỉnh, Kia Carens đã trở thành mẫu xe 7 chỗ có giá khởi điểm rẻ nhất thị trường. Xếp sau là mẫu xe đồng hương Hyundai Stargazer với giá khởi điểm từ 569 triệu đồng.

Ngoài việc điều chỉnh giá niêm yết, Kia Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi trong tháng 7 đối với nhiều dòng xe. Theo công bố của hãng, nhóm xe gầm cao Sonet, Seltos và Carens được giảm giá trực tiếp thêm từ 5-15 triệu đồng và quà tặng bảo hiểm vật chất tùy mẫu xe và phiên bản.

Sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi, Kia Sonet có giá khởi điểm từ 464 triệu đồng, Kia Seltos từ 543 triệu đồng và Kia Carens từ 554 triệu đồng.

Ở nhóm xe cao cấp, Kia cho biết mức ưu đãi cao nhất trong tháng 7 lên đến 70 triệu đồng, áp dụng cho các dòng New Carnival, New Sorento và New Sportage. Các chương trình hỗ trợ bao gồm giảm giá, quà tặng bảo hiểm vật chất và gói quà tặng tùy chọn cá nhân hóa chính hãng, tùy từng phiên bản và thời điểm.

Lý do KIA điều chỉnh giá bán loạt xe gầm cao

Việc ưu đãi được triển khai đồng loạt trên nhiều phân khúc cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Nếu trước đây các hãng thường chỉ giảm giá đối với một số mẫu xe có doanh số chậm hoặc chuẩn bị bước sang vòng đời mới, thì hiện nay phạm vi ưu đãi đã mở rộng hơn, nhằm giữ sức cạnh tranh trong bối cảnh nguồn cung ngày càng dồi dào và người mua có nhiều lựa chọn.

Động thái đẩy mạnh ưu đãi diễn ra trong bối cảnh Kia Việt Nam liên tục bổ sung các sản phẩm mới trong nửa đầu năm 2026. Hãng đã lần lượt giới thiệu New Sportage Hybrid, New Sorento Hybrid và gần đây nhất là New Carnival Hybrid Luxury, qua đó hoàn thiện danh mục SUV cao cấp sử dụng công nghệ hybrid tại thị trường Việt Nam.

Với KIA, chương trình ưu đãi trong tháng 7 không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách về chi phí sở hữu giữa các dòng SUV, mà còn góp phần duy trì sức hấp dẫn của danh mục sản phẩm trong giai đoạn thị trường bước vào nửa cuối năm. Trong khi đó, đối với người tiêu dùng, đây cũng là thời điểm có thêm cơ hội tiếp cận các mẫu SUV với mức giá thực tế thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết, nhất là ở nhóm xe phổ thông như Sonet, Seltos hay Carens.