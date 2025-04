Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng SJC vọt đỉnh mới, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng SJC tăng cao, bỏ xa giá vàng nhẫn.

Giá vàng 9999 của SJC lúc 8h40' niêm yết ở mức 115,5-118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được mua - bán ở mức 114-117 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Kết phiên 16/4, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 113-115,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 110,5-113,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 110,5-113,5 triệu đồng/lượng, tăng 6,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, tăng 6 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, vượt mốc 3.330 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trên sàn Kitco lúc 20h00 (ngày 16/4, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.310 USD/ounce, tăng 2,5% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.323,4 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch đầu ngày tại thị trường Mỹ, khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Ngày 16/4, Mỹ công bố mức thuế quan lên đến 245% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc áp mức thuế mới này đi kèm với một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký. Theo đó, Mỹ sẽ mở cuộc điều tra về "rủi ro an ninh quốc gia do việc phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng đã qua chế biến nhập khẩu và các sản phẩm phái sinh của chúng".

Trước đó, ngày 11/4, Trung Quốc đã tăng thuế lên 125% đối với hàng hóa của Mỹ, sau khi Tổng thống Trump quyết định nâng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%.