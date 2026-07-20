Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 19/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu khi tăng trở lại? GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước ổn định, một số thương hiệu điều chỉnh tăng so với phiên trước. Trong khi đó giá vàng thế giới hồi phục nhưng vẫn giảm mạnh so với tuần trước.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, lúc 8h30, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142,7-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên tuần trước.

Giá vàng nhẫn Doji giao dịch ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu, giao dịch quanh 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua tiếp tục chịu áp lực giảm. Mở cửa ở mức 4.108 USD/ounce, giá vàng ghi nhận có thời điểm tăng lên đỉnh tuần 4.122 USD/ounce trong phiên đầu tuần.