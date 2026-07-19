Giá vàng hôm nay 19/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu khi tăng trở lại?

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Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Giá vàng SJC

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (19/7) tại thị trường trong nước ổn định, một số thương hiệu điều chỉnh tăng so với phiên liền trước. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức hơn 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với chốt phiên liền trước. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ giá ổn định so với chốt phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng được điều chỉnh tăng 900.000 đồng/lượng. Biên độ mua - bán giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 900.000 đồng/lượng, lên 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, cùng mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có diễn biến trái chiều hơn khi giá mua chỉ tăng 300.000 đồng/lượng, lên 142,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 900.000 đồng/lượng, đạt 147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán nới lên 4,9 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Giá vàng SJC tại Phú Quý cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 144 - 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Mi Hồng có giá mua tăng 900.000 đồng/lượng, lên 145 triệu đồng/lượng; giá bán đạt 146,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay có sự điều chỉnh ở các thương hiệu. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng nhẫn

Thị trường giá vàng nhẫn hôm nay cũng có sự điều chỉnh ở các thương hiệu.

Giá vàng nhẫn 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua vào – bán ra 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng, giữ biên độ mua - bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách mua - bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ được giao dịch ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 145 - 146,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới phiên giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.016 USD/ounce, giảm mạnh 103 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó (4.119 USD/ounce).

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/7: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch kém tích cực khi căng thẳng Mỹ – Iran, giá dầu tăng và dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan gây sức ép lên kim loại quý.

Theo Kitco News, bất chấp áp lực lạm phát giảm bớt, giá vàng kết thúc tuần với một đợt giảm giá nữa khi cố gắng giữ vững mức hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Các nhà phân tích lưu ý rằng kim loại quý này vẫn dễ bị tổn thương trước áp lực giảm giá hơn nữa do hành động quân sự leo thang ở Trung Đông một lần nữa làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Vàng giao ngay mở tuần ở mức 4.108,18 USD/ounce, có lúc tăng lên 4.122,63 USD/ounce. Dữ liệu CPI Mỹ hạ nhiệt giúp giá phục hồi ngắn hạn, nhưng đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu cao và doanh số bán lẻ tích cực khiến áp lực bán gia tăng.

Đến phiên thứ Sáu, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất tuần là 3.959,37 USD/ounce, trước khi phục hồi và chốt tuần tại 4.017,3 USD/ounce.