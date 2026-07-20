Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Attrage thấp kỷ lục, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?
GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage đang được ưu đãi sâu trong tháng 7/2026, khách hàng mua xe sẽ chỉ phải trả giá thấp hơn cả xe hatchback hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10.
Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage
Trong tháng 7/2026, Mitsubishi Attrage đang có giá 375 triệu đồng với bản MT và 490 triệu đồng với bản CVT Premium. Khách hàng mua xe nhận ưu đãi cộng dồn lên đến 48,5 triệu đồng cho phiên bản MT và bản CVT Premium ưu đãi 44,5 triệu đồng.
Đặc biệt, khi so với các mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hạng A, chi phí sở hữu của Mitsubishi Attrage cũng dễ tiếp cận hơn nhiều.
Nếu như muốn mua KIA Morning GT-Line, người dùng phải bỏ ra 469 triệu đồng, còn Hyundai Grand i10 là 455 triệu đồng.
Đương nhiên, khi đặt cạnh 2 mẫu xe chiếu dưới, Mitsubishi Attrage vượt trội hoàn toàn về mặt không gian và khả năng vận hành. Cùng với đó, mẫu sedan hạng B của thương hiệu Nhật Bản cũng luôn được đánh giá cao bởi thiết kế thể thao nhất phân khúc.
Để Mitsubishi Attrage có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Bảng giá lăn bánh Mitsubishi Attrage
|Phiên bản
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
|Giá lăn bánh (triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP. HCM
|Tỉnh/TP khác
|Mitsubishi Attrage MT
|375
|447
|440
|421
– Gói ưu đãi tài chính (46 triệu VNĐ)
– Camera lùi (2,5 triệu VNĐ)
|Mitsubishi Attrage CVT
|465
|543
|533
|514
–
|Mitsubishi Attrage CVT Premium
|490
|571
|561
|542
– Gói ưu đãi tài chính (43,5 triệu VNĐ)
– Ăngten vây cá (1,5 triệu VNĐ)
Giá xe Mitsubishi Attrage và các đối thủ
Mitsubishi Attrage giá bán từ 375 triệu đồng
Honda City giá bán từ 559 triệu đồng
Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng
Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng
Đánh giá xe Mitsubishi Attrage
Về thiết kế, Mitsubishi Attrage 2026 sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Shield" với điểm nhấn ở phần đầu xe là 2 thanh trang trí mạ crom tạo hình chữ X, riêng bản CVT còn có thêm 2 đường viền màu đỏ giúp nhấn mạnh phong cách thể thao cho xe.
Chi tiết nâng cấp được cho là đáng giá nhất ở phần ngoại thất Mitsubishi Attrage mới chính là hệ thống chiếu sáng với trang bị đèn Bi-LED cho cả đèn pha/cos, kết hợp dải LED ban ngày giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng.
Mitsubishi Attrage 2026 sở hữu khoang nội thất rộng rãi, xe có giao diện bảng đồng hồ mới, gương gập điện (CVT), cổng kết nối USB bên người lái, ghế da mới (CVT), tựa đầu 3 vị trí cho ghế sau (MT), bệ tỳ tay cho ghế lái (CVT),...
Ngoài ra, bản CVT còn bổ sung thêm hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple Car Play với khả năng kết nối 2 điện thoại cùng lúc, đạt chuẩn Hi-Res Audio.
Động cơ Mitsubishi Attrage là loại máy xăng 3 xi lanh 1.2L sử dụng công nghệ MIVEC, sản sinh công suất 78 mã lực và mô men xoắn 100 Nm. Kết nối với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.Kinh nghiệm lái xe.