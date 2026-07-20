Tỷ giá USD hôm nay 20/7 vẫn dao động trong biên độ hẹp

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF duy trì mức 100,76 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 100,76 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Yên Nhật và đồng EUR biến động nhẹ.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo dao động trong biên độ hẹp và có xu hướng giảm nhẹ khi thị trường cân nhắc giữa kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và các dấu hiệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Dù đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi khả năng lãi suất duy trì ở mức cao và nhu cầu trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị, dư địa tăng giá không còn lớn. Diễn biến của USD thời gian tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các số liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng về thời điểm Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 20/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn duy trì ở vùng 25.254 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn ở mức 24.042 đồng mua vào và bán ra giữ nguyên 26.466 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 20/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 20/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 20/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank vẫn duy trì giá bán của phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,080-26,490 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng nhẹ 11 đồng chiều mua vào và tăng 15 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.045- 26.490 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,110-26,490 đồng/USD, đã tăng 70 đồng chiều mua vào và tăng 40 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 20/7/2026, khảo sát lúc 08h30 không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.410 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.510 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 20/7, biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,296.72-30,841.25 đồng/EUR, đã giảm 18 đồng chiều mua vào và giảm 19 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.509- 30.819 đồng/EUR, đã tăng 289 đồng chiều mua vào và giảm 121 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,556- 30,991 đồng/EUR, giảm 1 đồng chiều mua vào và tăng 1 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 20/7/2026, khảo sát lúc 08h35 phút không đổi so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.959 và bán ra là 30.069 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giữ nguyên mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.34 - 167.12 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 156,97-166,97 đồng/JPY, tăng nhẹ giá bán ra so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên đã tăng 11 đồng chiều mua vào và tăng 13 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, ở vùng 157.58-167.39 đồng/JPY.

Diễn biến trên thị trường ngoại hối cho thấy đồng USD đang trong trạng thái tương đối ổn định. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh có dấu hiệu chững lại và suy yếu nhẹ, trong khi thị trường trong nước chưa ghi nhận biến động đáng kể, tỷ giá chỉ nhích tăng tại một số ngân hàng thương mại. Đáng chú ý, USD trên thị trường tự do tiếp tục đi ngang, giữ nguyên mức giá so với phiên trước, phản ánh tâm lý giao dịch khá thận trọng. Nhìn chung, tỷ giá USD vẫn dao động trong biên độ hẹp, giúp người có nhu cầu mua ngoại tệ phục vụ thanh toán, du học hay du lịch chưa phải chịu áp lực lớn về chi phí. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì tâm lý quan sát khi giới đầu tư theo dõi sát các tín hiệu về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Đây được xem là hai yếu tố có thể tạo ra biến động đáng kể đối với đồng USD trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 19/7: Đồng Đô la Mỹ chưa có biến động mạnh GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 19/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.