Cạnh tranh Vision, xe ga 125cc của Honda giá chỉ 30,8 triệu đồng thiết kế tiện ích, nâng cấp trang bị, chỉ tốn 2,2 lít/100km

Xe ga 125cc của Honda thiết kế tiện ích, nâng cấp trang bị, chỉ tốn 2,2 lít/100km

NWM125 - mẫu "siêu tay ga" của Honda, sẽ cạnh tranh với Vision và các dòng khác chung phân khúc. Ảnh: Tổng hợp

Thị trường xe máy phổ thông tại châu Á đang trở nên sôi động khi liên doanh Wuyang-Honda giới thiệu mẫu xe tay ga NWM125 với mức giá được đánh giá là rất cạnh tranh.

Mức giá này đưa NWM125 trở thành một trong những mẫu xe tay ga mang thương hiệu Honda có giá bán thấp nhất trong phân khúc tại thị trường Trung Quốc, đồng thời tạo áp lực đáng kể lên các đối thủ cùng tầm giá.

Về vận hành, Wuyang-Honda NWM125 sử dụng động cơ eSP dung tích 124 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 7 kW và mô-men xoắn cực đại 10 Nm.

Ngoài ra, xe được tích hợp hệ thống khởi động ACG không chổi than cùng tính năng Idling Stop, giúp khởi động êm ái, giảm rung và tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị.

Với thiết kế nhỏ gọn, tiêu tốn chỉ 2,2 lít/100km, mẫu xe của Honda còn được trang bị thêm nhiều công nghệ hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của NWM125 dao động khoảng 2-2,2 lít/100 km. Kết hợp với bình xăng dung tích 5,7 lít, xe có thể di chuyển khoảng 260-300 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày.

Về thiết kế, NWM125 có trọng lượng 102 kg, chiều dài cơ sở 1.246 mm và chiều cao yên 750 mm. Kích thước gọn gàng cùng yên xe thấp giúp người có chiều cao khoảng 1,6 m vẫn có thể chống chân dễ dàng, đồng thời tăng sự linh hoạt khi di chuyển trên các tuyến phố đông đúc.

Danh sách trang bị của mẫu xe cũng khá nổi bật trong phân khúc với hệ thống phanh ABS bánh trước trên phiên bản cao cấp, đèn chiếu sáng LED, màn hình màu VA, cổng sạc USB Type-C và hệ thống kết nối Wi-LINK cho phép liên kết với điện thoại thông minh để theo dõi vị trí, thông tin hành trình và mức tiêu hao nhiên liệu. Phiên bản cao cấp còn được trang bị khóa thông minh Smartkey.

Để giữ mức giá cạnh tranh, NWM125 vẫn có một số trang bị ở mức cơ bản như phanh tang trống phía sau, đèn xi-nhan halogen và cốp chứa đồ chỉ đủ chỗ cho một mũ bảo hiểm 3/4. Tuy nhiên, đây được xem là những điểm đánh đổi nhằm tối ưu chi phí, trong khi xe vẫn sở hữu động cơ eSP cùng nhiều công nghệ hiện đại.

Giá xe ga 125cc Honda NWM125

Xe được mở bán với giá ưu đãi từ 7.980 Nhân dân tệ (khoảng 30,8 triệu đồng) cho phiên bản CBS và 9.380 Nhân dân tệ (khoảng 36,2 triệu đồng) cho phiên bản ABS.

Nếu được nhập khẩu về Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân, NWM125 có thể trở thành đối thủ đáng chú ý của Honda Vision và Yamaha Janus ở phân khúc xe tay ga phổ thông. Tuy nhiên, giá bán thực tế sẽ phụ thuộc vào các loại thuế, phí nhập khẩu và chi phí phân phối.

Trong trường hợp giá xe sau khi về Việt Nam được duy trì ở mức hơn 40 triệu đồng, NWM125 có thể tạo lợi thế cạnh tranh nhờ trang bị phanh ABS, động cơ eSP thế hệ mới cùng nhiều tiện ích công nghệ, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng xe để đi làm, đi chợ hoặc phục vụ việc di chuyển hằng ngày.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.