Honda SH 150i nhập khẩu giảm sốc tới 20 triệu đồng, cơ hội hiếm sở hữu xe đẹp, sang, xịn lại còn rẻ

Honda SH 150i nhập khẩu giảm sốc

Honda SH 150i nhập Ý màu Trắng Pha Lê đang được giảm 20 triệu đồng





Thị trường xe máy cao cấp tiếp tục ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi một số đại lý triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho Honda SH 150i nhập khẩu từ Ý. Sau đợt điều chỉnh mới, mẫu xe ga vốn được nhiều người chơi xe săn đón nay đã có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể.

Theo thông tin từ đại lý, phiên bản Honda SH 150i nhập Ý màu Trắng Pha Lê đang được giảm trực tiếp 20 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu xe giảm xuống còn khoảng 220 triệu đồng, thấp nhất kể từ khi được đưa về thị trường Việt Nam.

Chương trình ưu đãi được áp dụng trong tháng 7 hoặc đến khi số lượng xe khuyến mại được bán hết, tùy theo điều kiện của từng đại lý.

Với mức giảm 20 triệu đồng, giá thực tế của Honda SH 150i nhập Ý hiện chỉ còn khoảng 220 triệu đồng, thấp nhất kể từ khi mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam. Đây được xem là cơ hội đáng cân nhắc đối với những khách hàng yêu thích dòng SH nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung xe Ý ngày càng hạn chế và mức giá vốn luôn duy trì ở ngưỡng cao.

Đánh giá Honda SH 150i nhập khẩu

Trong nhiều năm qua, Honda SH nhập khẩu từ Ý luôn được giới chơi xe đánh giá cao nhờ chất lượng lắp ráp, khả năng giữ giá và những khác biệt so với phiên bản sản xuất trong nước.

Phiên bản Trắng Pha Lê gây ấn tượng với tông màu thanh lịch

Phiên bản Trắng Pha Lê gây ấn tượng với tông màu thanh lịch, kết hợp các đường nét thiết kế đặc trưng của dòng SH Ý. Tổng thể xe mang phong cách sang trọng nhưng vẫn giữ được vẻ thể thao và hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Honda tại Ý. Chất lượng hoàn thiện, lớp sơn cùng các chi tiết nhựa và kim loại được đánh giá cao, góp phần tạo nên sức hút riêng của dòng SH nhập khẩu.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, SH 150i nhập Ý còn được nhiều người xem như mẫu xe có giá trị sưu tầm và khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe cũ.

Cung cấp sức mạnh cho Honda SH 150i là khối động cơ eSP+ dung tích 156,6 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch.

Động cơ này cho công suất tối đa 16,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm tại 6.500 vòng/phút, đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài.

Bên cạnh hiệu năng vận hành, SH 150i cũng được Honda trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Xe sử dụng phanh đĩa trên cả hai bánh, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh giúp nâng cao độ ổn định khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Ngoài ra, mẫu xe còn tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh sau khi tăng tốc trên điều kiện mặt đường có độ bám thấp.

Động cơ eSP+ 156,6cc mạnh mẽ, trang bị an toàn hiện đại





Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, Honda SH 150i nhập Ý còn được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Xe sử dụng chìa khóa thông minh Smartkey giúp tăng khả năng chống trộm đồng thời mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha, đèn hậu và đèn báo rẽ đều sử dụng công nghệ LED góp phần cải thiện khả năng chiếu sáng cũng như tăng tính hiện đại cho mẫu xe.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 28 lít, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng đường kính 33 mm, hành trình 89 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đôi có thể điều chỉnh 5 cấp độ giúp xe duy trì sự ổn định và êm ái trên nhiều điều kiện mặt đường.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam. Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km Yamaha X-Max 300 X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán. Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300. Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring. Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng. Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km Piaggio Beverly 400HPE Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam. Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng. Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS... Honda SH350i: 3,906 lít/100km Honda SH350i Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân. SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng. Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE. Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km Vespa GTS Super Tech 300 Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa. Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km. Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR). Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



