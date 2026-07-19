Cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, MPV điện 7 chỗ giá 499 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thực dụng, chạy 300 km/lần sạc phù hợp sử dụng cho cả gia đình di chuyển

MPV cũ 7 chỗ trong tài chính 400 triệu đồng: Chọn Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova? GĐXH - MPV cũ 7 chỗ phục vụ gia đình giá chỉ từ 400 triệu đồng vẫn được nhiều người săn đón nhờ độ bền, khả năng vận hành đa dụng và chi phí sử dụng thấp.

MPV điện 7 chỗ ở Việt Nam thiết kế thực dụng, chạy 300 km/lần sạc





Wuling Grango.

Thị trường MPV phổ thông tại Việt Nam vừa có thêm một lựa chọn mới khi Wuling chính thức mở bán mẫu Grango với giá khởi điểm 499 triệu đồng. Khác với những lần giới thiệu sản phẩm trước, hãng xe Trung Quốc gần như không tổ chức sự kiện ra mắt mà âm thầm cập nhật thông tin trên website chính thức.

Sự xuất hiện của Grango cũng đánh dấu bước đi mới của TMT Motors sau khi Wuling Mini EV ngừng phân phối và được thay thế bằng Macaron. Thay vì tiếp tục tập trung vào xe điện cỡ nhỏ, Wuling lần này hướng tới nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ - phân khúc vốn lâu nay do Mitsubishi Xpander dẫn dắt.

Wuling Grango được phát triển theo cấu hình MPV 7 chỗ với cách bố trí ghế ngồi 2 - 2 - 3. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Theo thông số công bố, chiều dài cơ sở của Grango lớn hơn Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross cũng như VinFast Limo Green. Đây được xem là lợi thế nhất định nếu đặt lên bàn cân với Mitsubishi Xpander về không gian dành cho hành khách.

Bên trong khoang lái, Wuling Grango hướng đến tiêu chí thực dụng nhằm giữ giá bán ở mức thấp. Xe sử dụng ghế bọc nỉ, ghế lái và ghế phụ đều chỉnh cơ. Sau vô-lăng là màn hình hiển thị kỹ thuật số kích thước 3,5 inch, trong khi màn hình giải trí trung tâm có kích thước 8 inch. Mẫu MPV điện này không hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto nhưng vẫn được trang bị kết nối Bluetooth cùng cổng USB phục vụ nhu cầu sử dụng cơ bản. So với Mitsubishi Xpander, danh sách tiện nghi của Grango không quá nổi bật, đổi lại xe sở hữu lợi thế về giá bán và hệ thống truyền động thuần điện.

Wuling Grango được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực lên những mẫu xe đang thống trị phân khúc như Mitsubishi Xpander.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Wuling Grango và Mitsubishi Xpander nằm ở khả năng vận hành. Mẫu MPV của Wuling sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 75 kW (101 mã lực), mô-men xoắn cực đại 180 Nm, kết hợp hệ thống truyền động dẫn động cầu sau. Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin lithium dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

Ở phân khúc MPV phổ thông, Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên có doanh số dẫn đầu nhiều năm liên tiếp nhờ thiết kế phù hợp thị hiếu, chi phí sử dụng hợp lý và mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Vì vậy, dù Wuling Grango sở hữu mức giá cạnh tranh và hệ thống truyền động thuần điện, việc thuyết phục khách hàng chuyển từ Mitsubishi Xpander sang một mẫu xe điện vẫn sẽ là bài toán không đơn giản.

Mẫu MPV của Wuling sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 75 kW

Bên cạnh đó, hạ tầng sạc cũng được xem là rào cản lớn đối với Wuling Grango. TMT Motors đã bắt đầu triển khai các điểm sạc tại hệ thống đại lý, tuy nhiên số lượng hiện chưa nhiều. So với việc sử dụng Mitsubishi Xpander với mạng lưới trạm nhiên liệu phủ rộng trên toàn quốc, người dùng Grango vẫn cần cân nhắc kỹ về nhu cầu di chuyển cũng như điều kiện sạc pin hằng ngày.

Giá MPV điện 7 chỗ Wuling Grango

Mức giá niêm yết của Wuling Grango 2026 tại thị trường Việt Nam là 499 triệu đồng. Mẫu xe MPV này có 7 chỗ ngồi, phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đầy 300 km và hướng đến cả khách hàng gia đình lẫn tài xế kinh doanh dịch vụ.

Việc lựa chọn ra mắt Grango theo cách khá kín tiếng cũng cho thấy chiến lược thận trọng hơn của Wuling sau những kết quả chưa như kỳ vọng với Mini EV. Dẫu vậy, sự xuất hiện của mẫu MPV điện 7 chỗ giá 499 triệu đồng vẫn góp phần mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt. Nếu hạ tầng sạc tiếp tục được mở rộng và chính sách hậu mãi được đầu tư mạnh hơn, Wuling Grango hoàn toàn có cơ hội tạo sức ép lên Mitsubishi Xpander trong phân khúc MPV phổ thông, đồng thời thúc đẩy cuộc cạnh tranh giữa xe điện và xe động cơ đốt trong trở nên sôi động hơn trong thời gian tới.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V.

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander.

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer.

Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.