Rẻ hơn Hyundai Grand i10, SUV 5 chỗ giá chỉ 310 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị tiện nghi vượt tầm giá

Sánh ngang Honda CR-V, SUV giá chỉ 397 triệu đồng nội thất hiện đại, màn hình 15,6 inch dạng nổi, động cơ plug-in hybrid chỉ 3,2 lít/100km GĐXH - SUV có giá từ 397 triệu đồng nhưng sở hữu công nghệ plug-in hybrid, khả năng tiêu thụ nhiên liệu 3,2 lít/100km và phạm vi chạy điện lên tới 301 km sẽ tạo sức ép lớn lên Hyundai Tucson và Honda CR-V.

SUV 5 chỗ đẹp sang trọng, trang bị tiện nghi vượt tầm giá

Renault Duster Adventure Edition

Renault Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu tới công chúng phiên bản Duster Adventure Edition mới.

Điểm nổi bật nhất của Renault Duster Adventure Edition mới là bộ tem Adventure độc quyền với các đường đồng mức địa hình và tọa độ địa lý của Leh (34.27 N, 77.60 E). Những chi tiết này nhằm tôn vinh địa hình đầy thử thách nơi Duster đã được thử nghiệm và những hành trình đã tạo nên danh tiếng của dòng xe này. Phiên bản đặc biệt Adventure Edition này cũng đi kèm với các phụ kiện trang trí theo chủ đề Adventure và thảm sàn cao cấp dành cho dòng xe Duster.

Điểm nổi bật nhất của Renault Duster Adventure Edition mới là bộ tem Adventure độc quyền với các đường đồng mức địa hình

Các điểm nổi bật khác bao gồm đèn pha LED toàn phần, cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, cốp sau chỉnh điện, dịch vụ xe kết nối với ứng dụng My Renault, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống đa phương tiện openR link 10,1 inch, mâm hợp kim 17 inch màu xanh dương, tem trang trí xe phong cách phiêu lưu.

Tương tự như phiên bản thông thường, Renault Duster Adventure Edition có 2 tùy chọn động cơ xăng tăng áp gồm động cơ 1.0L sản sinh công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 160 Nm, và động cơ 1.3L tạo ra công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Động cơ xăng tăng áp 1.0L được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, trong khi động cơ 1.3L mạnh mẽ hơn có thể được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp.

Giá SUV 5 chỗ Renault Duster Adventure Edition

SUV 5 chỗ Renault Duster Adventure Edition giá khởi điểm 12,99 lakh Rupee (tương đương khoảng 310 triệu đồng tiền Việt). Hãng xe Pháp cho biết phiên bản đặc biệt này được ra mắt để "tôn vinh tinh thần đã giúp Duster trở thành mẫu SUV tiêu biểu cho một thế hệ khách hàng Ấn Độ".

Phiên bản Renault Duster Adventure Edition mới có tổng cộng 3 biến thể gồm Adventure Turbo TCe 100 MT, Adventure Turbo TCe 160 MT và Adventure Turbo TCe 160 DCT, sẽ được phân phối với mức giá lần lượt tương ứng là 12,99 lakh Rs (khoảng 310 triệu đồng), 13,99 lakh Rs (khoảng 334 triệu đồng) và 15,39 lakh Rs (368 triệu đồng). Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn cả những mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



