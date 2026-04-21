Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn tăng cao trở lại, trong đó SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 21/4, lúc 8h32', SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, lên mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay đắt thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng chiều mua và hạ 700 nghìn đồng chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 200 nghìn đồng ở chiều mua và rẻ hơn 700 nghìn đồng ở chiều bán so với mức chốt tuần trước, kết phiên ở mức 167,8-170,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng chiều mua và không đổi ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu rẻ hơn 500 nghìn đồng so với mức kết tuần trước, giao dịch ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng ngày 21/4 tăng trở lại vượt 4.825 USD/ounce.
Lúc 22h30 ngày 20/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.797 USD/ounce, giảm 30 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.819 USD/ounce.
Tâm điểm chú ý tiếp tục dồn về Trung Đông. Iran được cho là vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo tại Pakistan.
Căng thẳng tiếp tục leo thang sau những phát biểu cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump. Các báo cáo cho thấy Mỹ đang chuẩn bị gia tăng hoạt động kiểm soát đối với các tàu liên quan Iran. Nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz khiến thị trường năng lượng phản ứng mạnh, đẩy giá dầu WTI tăng lên quanh 88,50 USD/thùng.
BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sauGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - BIDV, Vietcombank, Agribank...đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng cần chú ý thay đổi mới để có kế hoạch thực hiện giao dịch chuyển khoản phù hợp.
Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV hạng sang Nissan NX8 là mẫu xe thuần điện mới nhất của hãng xe Nhật, phát triển trên nền tảng khung gầm do Dongfeng cung cấp.
Giá bạc hôm nay 21/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giáGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng an toàn 81 triệu đồng/kg.
Giá USD hôm nay 21/4/2026: Đô tự do giảm sâu, tại các ngân hàng điều chỉnh giảm 1 đồng số với ngày hôm qua.Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá USD trong ngân hàng chỉ giảm vỏn vẹn 1 đồng nhưng thị trường tự do giảm mạnh. Sáng 21/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.102, giảm 1 đồng so với hôm qua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Dương Nội tháng 4/2026Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, lượng thông tin rao bán và giá bán chung cư khu vực phường Dương Nội (Hà Nội) có sự tăng trưởng mạnh, giá bán ngang ngửa, thậm chí còn vượt mặt cả phường Hà Đông.
Bộ đôi iPhone chính hãng giảm chưa từng có, rẻ nhất thị trường: Chỉ từ 12 triệu đồng sở hữu cấu hình xịn, thiết kế đẳng cấp chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - iPhone 13, 14 là cặp iPhone chính hãng hiện có mức giá rẻ nhất của Apple tại thị trường Việt Nam.
Trải nghiệm xe máy điện giá 37 triệu đồng ở Việt Nam giống hệt Honda SH, trang bị hiện đại, động cơ 2.650W, đi 150km, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện tầm trung này gây chú ý với động cơ 2.650W, pin lithium đi tới 150 km/lần sạc, thiết kế thể thao và trang bị hiện đại, hướng tới người dùng đô thị.
Giá chung cư leo thang, Hà Nội chạm ngưỡng 128 triệu đồng/m2, Hưng Yên chạm 87 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quý I/2026, giá chung cư tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đà Nẵng... tiếp tục leo thang ở phân khúc sơ cấp, thị trường thứ cấp lại có động thái giảm.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,7% khi gửi tiền 13 tháng: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền về tay là cao nhất?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,7%/năm.
Giá bạc hôm nay 20/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 12/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng 82 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 20/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh hơn 1 triệu/lượng lúc mở cửa rồi tăng mạnh.