Giá vàng hôm nay 21/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán

Mở cửa phiên giao dịch ngày 21/4, lúc 8h32', SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, lên mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay đắt thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng chiều mua và hạ 700 nghìn đồng chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 200 nghìn đồng ở chiều mua và rẻ hơn 700 nghìn đồng ở chiều bán so với mức chốt tuần trước, kết phiên ở mức 167,8-170,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng chiều mua và không đổi ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu rẻ hơn 500 nghìn đồng so với mức kết tuần trước, giao dịch ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng ngày 21/4 tăng trở lại vượt 4.825 USD/ounce.

Lúc 22h30 ngày 20/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.797 USD/ounce, giảm 30 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.819 USD/ounce.

Tâm điểm chú ý tiếp tục dồn về Trung Đông. Iran được cho là vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo tại Pakistan.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau những phát biểu cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump. Các báo cáo cho thấy Mỹ đang chuẩn bị gia tăng hoạt động kiểm soát đối với các tàu liên quan Iran. Nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz khiến thị trường năng lượng phản ứng mạnh, đẩy giá dầu WTI tăng lên quanh 88,50 USD/thùng.