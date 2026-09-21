Lý do giá lăn bánh Kia Carens giảm sốc, rẻ hơn cả Honda City, Hyundai Accent dù bán chạy

Lý do giá lăn bánh Toyota Yaris Cross giảm ngỡ ngàng, rẻ hơn cả Mitsubishi Xforce, Kia Seltos GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross đang vô cùng hấp dẫn do được hãng hỗ trợ khách hàng 74 triệu đồng khi mua xe trong tháng 9 giúp giá rẻ hơn đối thủ Mitsubishi Xforce.

Giá lăn bánh Kia Carens

Kia Việt Nam công bố tung ưu đãi cho khách hàng mua xe Kia Carens.

Trong tháng 9, Kia Việt Nam công bố tung ưu đãi cho khách hàng mua xe Kia Carens. Theo đó, tuỳ phiên bản, Kia Carens nhận ưu đãi 10 - 20 triệu đồng giúp giá bản tiêu chuẩn về mức 559 triệu đồng. Sau ưu đãi mẫu MPV 7 chỗ đa dụng với nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc có giá bán chỉ từ 559 triệu đồng (chưa gồm giá lăn bánh). Mức giá này của xe 7 chỗ Kia Carens rẻ ngang sedan hạng B như Honda City, Hyundai Accent, thậm chí còn phải bỏ ra ít tiền để sở hữu hơn khi so với Honda City RS 569 triệu đồng.

Khi đặt cạnh nhau, Kia Carens rõ ràng lợi thế hơn nhờ không rộng rãi nhờ 7 chỗ ngồi, nhưng trang bị bản tiêu chuẩn sẽ hạn chế so với Honda City bản cao cấp.

Theo Báo Hải Phòng, có thể thấy, Kia Carens không phải xe sinh ra để chạy dịch vụ nên lượng người dùng mua xe với mục đích thương mại không nhiều như các đối thủ. Do đó, Kia Carens sẽ chủ yếu được khách hàng gia đình quan tâm.

Không những vậy, Kia Carens là chiếc xe sở hữu trang bị dồi dào nên mức giá không rẻ như các đối thủ cùng phân khúc.

Bên cạnh đó, cuộc chiến giữa Kia Carens và các mẫu xe điện 7 chỗ khác đang thực sự khó cho mẫu xe xăng đến từ Hàn Quốc.

Nếu khách hàng chạy dịch vụ ưu tiên VinFast Limo Green thì VF MPV 7 lại lấy khách gia đình. Điều này khiến Kia Carens đang ở trong hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan", khó định hình nhóm khách hàng chuyên biệt. Sau 6 tháng đầu năm, Kia Carens chỉ đạt doanh số 2.476 xe, kém xa so với 27.927 xe của mẫu xe dẫn đầu là VinFast Limo Green. Chính vì vậy, Kia đã tung ưu đãi lớn cho mẫu SUV 7 chỗ Kia Carens.

Theo công bố của VAMA, Kia Carens là 1 trong 5 mẫu MPV bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 9 với doanh số 271 xe bán ra.

Để Kia Carens có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá xe Kia Carens và các đối thủ

KIA Carens giá: từ 579.000.000 VNĐ

Toyota Veloz Cross giá từ 658.000.000 VNĐ

Suzuki XL7 giá từ 599.900.000 VNĐ

Mitsubishi Xpander giá từ 555.000.000 VNĐ

Toyota Avanza Premio giá từ 558.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Kia Carens

Kia Carens được trang bị tới 2 tùy chọn động cơ

Kia Carens được trang bị tới 2 tùy chọn động cơ gồm:

- Động cơ xăng thường 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp số sàn hoặc tự động vô cấp.

- Động cơ xăng tăng áp 1.4L, đạt công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp.

Về an toàn, KIA Carens được trang bị các công nghệ như: 6 túi khí, camera lùi, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên/xuống dốc, cảm biến va chạm trước/sau và cảm biến áp suất lốp.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.