Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV cỡ C giá 700 triệu đồng động cơ plug-in hybrid xuất hiện tại Việt Nam có gì đặc biệt?

SUV cỡ C động cơ plug-in hybrid xuất hiện tại Việt Nam

BYD Sealion 5 xuất hiện tại TP.HCM. Ảnh: Sưu tầm

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, mẫu SUV hybrid BYD Sealion 5 đã chính thức lộ diện tại TP.HCM. Xe được mang ra trưng bày trong một sự kiện nội bộ dành riêng cho các đại lý. Mẫu xe này sở hữu nước sơn ngoại thất màu đen ấn tượng. Ngoại hình xe trùng khớp với chiếc từng xuất hiện trên đường phố Hà Nội cách đây không lâu.

BYD Sealion 5 định vị cùng phân khúc với Mazda CX-5. Ảnh: Sưu tầm





Về kích thước, BYD Sealion 5 DM-i đạt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.712 mm. Theo đó, chiều dài tổng thể vượt trội hơn Ford Territory và Hyundai Tucson. Ngoài ra, trục cơ sở của xe cũng nhỉnh hơn đối thủ Mazda CX-5.

Xét về mặt trang bị ngoại thất, BYD Sealion 5 tại thị trường Thái Lan sử dụng đèn pha LED thấu kính cho tất cả phiên bản. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 18 inch. Chiếc xe trưng bày tại TP.HCM có bộ mâm tương tự phiên bản tại Thái Lan.

Không gian nội thất BYD Sealion 5. Ảnh: Sưu tầm

Không gian nội thất của BYD Sealion 5 cũng được thiết kế theo hướng hiện đại. Xe được trang bị vô-lăng bọc da, màn hình tốc độ 8,8 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch. Đặc biệt, trên bản Premium, BYD Sealion 5 được nhà sản xuất bổ sung thêm cảm biến trước và cốp điện.

Về khả năng vận hành, BYD Sealion 5 DM-i sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng một mô-tơ điện hiệu suất cao. Qua đó, xe đạt tổng công suất tối đa ở mức 210 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm. Đi kèm với cấu hình này là cụm pin có dung lượng 18,3 kWh. Nhờ khối pin này, BYD Sealion 5 có khả năng di chuyển thuần điện tối đa 110 km theo chuẩn đo lường NEDC.

Giá SUV cỡ C BYD Sealion 5 DM-i

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, hiện tại, một số đại lý BYD tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc giữ chỗ sớm cho mẫu SUV hybrid cắm sạc Sealion 5. Mẫu xe này có mức giá niêm yết dự kiến hơn 700 triệu đồng. Do là xe hybrid, giá lăn bánh ước tính dao động khoảng 800 triệu đồng. Mẫu xe được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống giữa sedan Seal 5 và SUV Sealion 6 trong dải sản phẩm của hãng tại thị trường trong nước.

Tại thị trường Thái Lan, BYD Sealion 5 đang được phân phối với 2 phiên bản là Dynamic và Premium. Cụ thể, giá quy đổi lần lượt ở mức khoảng 623 triệu và 656 triệu đồng. Nếu BYD duy trì chiến lược cạnh tranh tương tự các dòng xe nhập Thái, mức giá hơn 700 triệu đồng tại Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở.

Tại Thái Lan, sản phẩm này là đối thủ của Toyota Yaris Cross HEV và Mitsubishi Xforce HEV. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, Mazda CX-5 được xem là đối thủ nặng ký nhất của BYD Sealion 5 trong phân khúc C-SUV.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



