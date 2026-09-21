Ô tô hybrid giảm giá sốc, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V rẻ hiếm thấy: Hãng nào bán chạy nhất?

Suzuki XL7 Hybrid giá 403 triệu đồng sở hữu 2 phiên bản, tốn ít xăng, màn nâng cấp sắp vào Việt Nam sẽ có giá bao nhiêu? GĐXH - Suzuki XL7 Hybrid có thể sắp được bổ sung phiên bản mới tại Việt Nam khi hồ sơ dán nhãn năng lượng xuất hiện hai cấu hình GL AT và GLX+ AT.

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng ưu đãi hấp dẫn dành cho các mẫu xe hybrid khi nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lãi suất vay. Trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến, đây được xem là cơ hội đáng cân nhắc dành cho những khách hàng muốn chuyển từ xe xăng truyền thống sang công nghệ hybrid, theo Tạp chí điện tử Arttimes.

Dưới đây là một số mẫu xe hybrid đang được giảm giá mạnh trong tháng 9:

Ô tô hybrid Toyota Yaris Cross HEV giảm 100% lệ phí trước bạ

Toyota Việt Nam tăng ưu đãi đối với dòng Yaris Cross hybrid. Ảnh: TMV





Mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường là Toyota Yaris Cross được tăng mạnh mức hỗ trợ trong tháng 9, đặc biệt là đối với phiên bản hybrid HEV.

Cụ thể, Yaris Cross HEV được nâng ưu đãi lên 100% phí trước bạ, mức giảm tương đương 73 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Yaris Cross HEV xuống còn 655 triệu đồng. Trong khi đó bản xăng tiếp tục được Toyota Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng tương tự tháng trước, giá còn 600 triệu.

Ô tô hybrid Honda HR-V e:HEV đang được đại lý giảm đến 70 triệu

Honda Việt Nam cùng các đại lý tăng mức giảm giá trực tiếp cho nhiều mẫu xe, trong đó có Honda HR-V

Trong tháng 9, Honda Việt Nam cùng các đại lý tăng mức giảm giá trực tiếp cho nhiều mẫu xe, trong đó có Honda HR-V. Cụ thể, phiên bản HR-V G và L được giảm trực tiếp 50 triệu đồng tiền mặt theo chính sách của hãng, đưa mức giá thực tế cho bản G có thể chỉ còn 619-700 triệu đồng.

Còn phiên bản hybrid HR-V e:HEV RS nhận ưu đãi riêng tùy theo chính sách từng đại lý với tổng mức quy đổi giá trị từ 35 đến hơn 70 triệu đồng, bao gồm giảm giá tiền mặt và một số quà tặng như bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện. Với giá niêm yết 835 triệu đồng, giá bán thực tế của Honda HR-V e:HEV RS chỉ còn dưới 800 triệu trong tháng 9.

Ô tô hybrid Omoda C5 và Jaecoo J5 đang được giảm giá đến hơn 100 triệu

Jaecoo J5 mới được ra mắt vào giữa tháng 8. Ảnh: OJV





Trong tháng 9/2026, mẫu xe mới ra mắt thị trường chưa lâu J5 đang được Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) giảm giá, ưu đãi nhằm hút khách hàng.

Trong đó, 2 phiên bản hybrid là J5 SHS-H Premium (niêm yết 669 triệu) và SHS-H Flagship (niêm yết 749 triệu) được giảm lần lượt 70 và 80 triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ tiền xăng, đưa giá bán thực tế trong tháng 9 xuống còn 599 và 669 triệu đồng.

Còn J5 Premium (thuần xăng) và phiên bản thuận điện J5 EV Flagship được áp dụng mức giá bán sau ưu đãi là 499 và 599 triệu, giảm 100-150 triệu đồng so với niêm yết. Dù vậy, ưu đãi trên chỉ áp dụng trong tháng 9. Bước sang tháng 10, hai mức giá này lần lượt được điều chỉnh lên 505 và 605 triệu đồng, tương đương mức tăng 6 triệu đồng cho mỗi phiên bản.

Mẫu B-SUV khác của OJV là Omoda C5 Luxury có giá bán khoảng 459 triệu đồng sau khi đã trừ giảm giá trực tiếp và hỗ trợ 5 năm miễn phí đổ xăng. So với giá niêm yết là 539 triệu, giá trên đã giảm đến 80 triệu đồng.

Còn phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H Premium đang được áp dụng chính sách 8 năm miễn phí xăng xe cùng mức giá từ 619-669 triệu đồng cho 2 phiên bản Premium và Flagship, thấp hơn 50 triệu so với niêm yết.

Ô tô hybrid Suzuki XL7 Hybrid giảm 100% lệ phí trước bạ

Mẫu xe Suzuki XL7 đang được phân phối tại Việt Nam.





Ở phân khúc MPV, Suzuki XL7 Hybrid cũng đang được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi mạnh tay dưới hình thức hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ trong tháng 9, cùng với đó là các gói quà tặng khác như bảo hiểm, bảo dưỡng...

XL7 Hybrid hiện được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản, giá từ 599,9 triệu đồng. Với ưu đãi trên, mức giảm giá của XL7 tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 540 triệu đồng, chưa kể các khuyến mãi khác từ đại lý.

Ô tô hybrid hãng nào bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026?

Thông tin trên VnEconomy, theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, sức mua toàn thị trường sụt giảm, kéo doanh số bán ô tô hybrid của hầu hết các thương hiệu tại Việt Nam cũng giảm sâu. Trong đó, Toyota chỉ bán được 1.046 xe, giảm 187 xe tương đương 15,2% so với tháng trước đó. Dù vậy, kết qủa này vẫn đủ để giúp hãng xe Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu mảng xe hybrid tại Việt Nam.

Như thường lệ, Innova Cross HEV và Corolla Cross HEV vẫn là bộ đôi ô tô hybrid bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam. Tuy nhiên, với doanh số đạt 371 xe, phiên bản Toyota Innova Cross HEV đã vượt Corolla Cross HEV để vươn lên trở thành mẫu xe hybrid bán chạy nhất tháng 8 vừa qua. Doanh số mẫu sedan - Toyota Camry HEV cũng có sự cải thiện, trong khi Toyota Yaris Cross HEV chỉ bán ra 179 xe, giảm gần 100 xe so với tháng trước đó.

Honda chỉ bán được 251 xe trong tháng 8/2026, giảm 50 xe tương đương 11% so với tháng 7.2026. Trong đó, mẫu CR-V e:HEV RS vẫn đóng vai trò "đầu tàu" với 195 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Suzuki cũng chỉu đạt 91 xe, giảm 31 xe tương đương 26% so với tháng trước đó, đây cũng chính là kết quả bán hàng của mẫu XL7 Hybrid trong bối cảnh Fronx Hybrid không được hãng xe Nhật Bản công bố doanh số.

Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam theo công bố của VAMA đạt 13.889 xe, tăng 5.475 xe tương đương gần 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái.



