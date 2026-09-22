Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' trầm lắng kéo dài

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giảm ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục neo ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn giảm 500 nghìn/lượng.

Khối vàng nặng 45 tấn trị giá hơn 44.000 tỷ đồng phát hiện trong công viên được khai thác ra sao? GĐXH - Khối vàng nặng 45 tấn đã trở thành điểm nhấn cho mô hình du lịch kết hợp khai thác thành công, với doanh thu khoảng 17.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,18%, hiện ở mức 100,40 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,14%, xuống 1,1467 USD, đồng bảng Anh giảm 0,18%, xuống 1,3369 USD, đồng yên giảm 0,38%, xuống còn 157,48 yên/USD.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 100,40 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đều giảm.

Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng khi giới đầu tư ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 đã tăng lên 55,4%, cao hơn đáng kể so với một tuần trước. Những phát biểu gần đây của các quan chức Fed cũng cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn hiện hữu, khiến triển vọng chính sách tiền tệ tiếp tục nghiêng theo hướng thắt chặt.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, đồng bạc xanh còn được hỗ trợ bởi vị thế là tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn. Tại châu Âu, đồng EUR suy yếu sau kết quả bầu cử cấp bang tại Đức làm gia tăng những lo ngại về tình hình chính trị của nền kinh tế lớn nhất khu vực. Trong khi đó, đồng yên Nhật giảm giá dù BOJ vừa nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước sự chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản.

Các diễn biến trên cho thấy đồng USD đang được hưởng lợi từ cả yếu tố chính sách tiền tệ lẫn nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi thị trường toàn cầu tiếp tục theo dõi sát những biến động địa chính trị, kinh tế và các quyết sách từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 22/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ, ở vùng 24.406 đồng mua vào và 26.868 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 2129/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 22/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 22/9/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã tăng 10 đồng cả mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,800-26,210 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.768-26.213 đồng/USD, đã tăng 8 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,830-26,210 đồng/USD, đã tăng 70 đồng chiều mua vào và tăng 5 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 22/9/2026, khảo sát lúc 09h37 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.948 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.048 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 22/9, ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,078.39-30,611.91 đồng/EUR, đã giảm 37 đồng chiều mua vào và giảm 16 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.295-30.605 đồng/EUR, đã giảm 27 đồng chiều mua vào và giảm 27 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,252-30,661 đồng/EUR, đã giảm 20 đồng chiều mua vào và giảm 23 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 22/9/2026, khảo sát lúc 09h42 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.765 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.875 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 159.64-170.65 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 160,25-170,25 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.8-170.82 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 22/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại, trong khi đó tại thị trường tự do, USD tiếp tục chững giá.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 21/9: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều tại các ngân hàng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 21/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.