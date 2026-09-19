Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế retro, 2 phanh đĩa, đi xa 70km

Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam giá chỉ từ 9 triệu đồng, đi 80km/1 lần sạc GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với giá từ khoảng 8,5 triệu đồng, thiết kế nhỏ gọn, có Smart Key và phiên bản cao nhất cho quãng đường tới 80km/lần sạc.

Xe máy điện thiết kế retro, 2 phanh đĩa, đi xa 70km

Xe máy điện Dibao Creer Nile

Thông tin trên Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, Dibao Creer Nile là một trong những mẫu xe máy điện có giá khá dễ tiếp cận của thương hiệu Dibao.

So với nhiều xe điện cùng tầm tiền, Creer Nile tạo điểm nhấn bằng hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh, càng sau bằng nhôm đúc, hệ thống đèn LED và bảng màu lên tới 18 lựa chọn. Xe có tốc độ tối đa được công bố khoảng 50 km/h và phạm vi di chuyển lên tới 70 km sau một lần sạc đầy.

Ngoại hình là một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Dibao Creer Nile. Mẫu xe lựa chọn phong cách retro với nhiều đường nét bo tròn, khác biệt với xu hướng thiết kế góc cạnh trên một số dòng xe điện hiện nay.

Xe mang kiểu dáng cổ điển và hoài niệm

Kiểu dáng của Creer Nile gợi nhớ những mẫu scooter cỡ nhỏ của Nhật Bản xuất hiện từ thập niên 1990. Tuy nhiên, Dibao đã thay đổi một số chi tiết để phù hợp hơn với thị hiếu hiện nay.

Đáng chú ý, khu vực tay lái được bao phủ bằng các chi tiết nhựa thay vì để lộ phần ghi-đông. Cách xử lý này giúp ngoại hình xe liền mạch hơn, đồng thời che chắn hệ thống dây dẫn và các linh kiện phía bên trong.

Creer Nile sử dụng cụm đèn pha dạng tròn với viền trang trí mạ chrome, duy trì phong cách cổ điển của tổng thể xe. Tuy nhiên, nguồn sáng bên trong đã được chuyển sang công nghệ LED.

Đèn xi-nhan và đèn hậu cũng sử dụng LED, vừa hỗ trợ khả năng nhận diện vừa giảm mức tiêu thụ điện so với các loại bóng truyền thống.

Ngay phía trước người lái là cụm đồng hồ điện tử hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, quãng đường, dung lượng điện còn lại và trạng thái hệ thống chiếu sáng.

Một lợi thế đáng chú ý khác của Creer Nile là chiều cao yên chỉ 690 mm

Một lợi thế đáng chú ý khác của Creer Nile là chiều cao yên chỉ 690 mm. Con số này thấp hơn đáng kể so với nhiều dòng xe máy và xe máy điện phổ thông thường có yên cao khoảng 750-800 mm.

Nhờ đó, mẫu xe thân thiện hơn với người có vóc dáng nhỏ, đặc biệt là học sinh hoặc khách hàng nữ. Việc chống chân khi dừng xe và xoay trở trong bãi đỗ cũng thuận tiện hơn.

Creer Nile còn được cung cấp với bảng màu khá phong phú, lên tới 18 lựa chọn, bao gồm xanh cốm, xanh rêu, bạc hà, đỏ đô, trắng, đen, xanh ngọc, kem, xám và ghi đá.

Bên cạnh thiết kế, Dibao Creer Nile được xây dựng với cấu hình vận hành tập trung vào nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Theo thông tin sản phẩm, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h. Đây là mức tốc độ phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trên những tuyến đường nội đô.

Phạm vi hoạt động tối đa được công bố ở mức khoảng 70 km sau một lần sạc đầy.

Phạm vi hoạt động tối đa được công bố ở mức khoảng 70 km sau một lần sạc đầy. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy trọng lượng người sử dụng, tốc độ, tình trạng nguồn điện, địa hình và thói quen vận hành.

Nếu mỗi ngày chỉ di chuyển khoảng 10-15 km, phạm vi 70 km về lý thuyết có thể đáp ứng vài ngày sử dụng trước khi phải sạc lại.

Ở khu vực cốp, Creer Nile cung cấp không gian để người dùng mang theo balô và một số vật dụng cá nhân. Hệ thống điện còn được bố trí aptomat tổng, cho phép ngắt nguồn trong một số trường hợp cần thiết hoặc khi bảo dưỡng xe.

Cụm công tắc được thiết kế tương đối đơn giản. Bên tay phải có chế độ P (Parking) nhằm hạn chế tình trạng xe phản ứng với tay ga ngoài ý muốn khi đang dừng đỗ.

Đây là một tính năng khá hữu ích với nhóm người mới sử dụng xe điện, bởi động cơ điện có khả năng phản hồi mô-men xoắn ngay khi tay ga được kích hoạt.

Một trong những trang bị nổi bật trên Dibao Creer Nile là hệ thống phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau.

Xe được trang bị 2 phanh đĩa, đi xa tối đa 70km/lần sạc

Trong phân khúc xe điện phổ thông, cấu hình phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống phía sau vẫn khá phổ biến. Vì vậy, việc sử dụng đĩa phanh cho cả hai bánh giúp Creer Nile tạo lợi thế nhất định về trang bị.

Theo thông tin sản phẩm, hệ thống sử dụng má phanh có vật liệu chịu nhiệt, hướng tới khả năng duy trì hiệu quả phanh trong quá trình vận hành thường xuyên.

Tất nhiên, hiệu quả dừng xe thực tế không chỉ phụ thuộc vào loại phanh mà còn liên quan tới chất lượng lốp, mặt đường, tốc độ, tải trọng và kỹ năng của người điều khiển.

Hệ thống giảm xóc Sowa cũng được trang bị nhằm hấp thụ dao động khi xe đi qua những đoạn đường không bằng phẳng.

Một chi tiết khác tạo sự khác biệt là càng sau bằng nhôm đúc nguyên khối. Cấu trúc này vừa góp phần tăng độ cứng cho bộ phận liên kết bánh sau, vừa tạo điểm nhấn về mặt hoàn thiện.

Dibao cũng nhấn mạnh tới chất lượng phần vỏ với các chi tiết nhựa có độ dày tương đối lớn và bề mặt sơn nhiều lớp. Tuy nhiên, độ bền màu và khả năng xuống cấp thực tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào điều kiện bảo quản cũng như thời gian sử dụng.

Với mức giá 15,19 triệu đồng, Creer Nile nằm trong vùng giá cạnh tranh của thị trường xe điện phổ thông. Thay vì chạy đua về công suất lớn hay tầm hoạt động hàng trăm kilomet, sản phẩm tập trung vào ngoại hình retro, kích thước dễ sử dụng và những trang bị thiết thực.

Hai phanh đĩa và càng nhôm đúc tạo khác biệt trong tầm giá

Hai phanh đĩa, càng nhôm đúc, đèn LED, yên cao chỉ 690 mm và phạm vi tối đa khoảng 70 km làđiểm đáng chú ý với nhóm khách hàng cần phương tiện đi lại hàng ngày.

Giá xe máy điện Dibao Creer Nile

Theo công bố từ xe máy điện Dibao, Dibao Creer Nile là một trong những mẫu xe máy điện có giá khá dễ tiếp cận của thương hiệu Dibao, hiện được chào bán ở mức 15.190.000 đồng.

Riêng người mua là học sinh hoặc chưa có giấy phép lái xe nên kiểm tra rõ phân loại phương tiện trên giấy tờ và quy định áp dụng cho phiên bản cụ thể trước khi sử dụng. Với tốc độ công bố khoảng 50 km/h, không nên chỉ dựa vào quảng cáo “xe điện” để mặc định rằng phương tiện chắc chắn không yêu cầu giấy phép lái xe.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



