Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji sẽ ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC ở ngưỡng cao 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất hơn 130 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 130,5-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,2-130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,9-129,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Chốt phiên giao dịch 20/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131-133 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,8-129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức đóng cửa hôm trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h00 ở ngưỡng 3.684 USD/ounce.
Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức 3.670 USD/ounce, sau khi kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 3.630 USD. Tới phiên thị trường Mỹ, giá vàng bật tăng mạnh lên 3.684 USD và lập kỷ lục lịch sử 3.707 USD vào sáng thứ Ba.
Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã kéo giá xuống 3.680 USD, tiếp tục giảm về 3.660 USD trong phiên thị trường châu Á và châu Âu sáng thứ Tư.
Tại thị trường Mỹ, giá vàng phục hồi lên gần 3.690 USD trước quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Như thường lệ, nhà đầu tư "mua tin đồn, bán sự thật", khiến vàng rơi nhanh xuống 3.650 USD và chạm đáy 3.637 USD qua đêm.
Sau đó, lực mua từ thị trường châu Âu đưa giá trở lại 3.671 USD, nhưng phiên Mỹ lại kéo về mức thấp nhất tuần dưới 3.630 USD sáng thứ Năm.
Phần còn lại của tuần diễn biến khá yên ắng. Giá vàng dần phục hồi và đóng cửa quanh 3.690 USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.681 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.679 USD/ounce.
