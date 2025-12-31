Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục ấm nóng.
Giá nhà mặt phố tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ tăng nóng
Những ngày cuối tháng 12/2025, ghi nhận trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố tại khu vực 4 xã mới tại huyện Gia Lâm cũ đã thiết lập mặt bằng mới dao động từ gần 80 đến hơn 300 triệu đồng/m2. Thậm chí có nhiều căn nhà mặt phố còn vượt ngưỡng 400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố thiết kế 2 tầng, rộng 60m2 tại đường Thành Trung, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 25,5 tỷ đồng, tương đương 425 triệu đồng/m2.
Nằm trên đường Tô Khê, xã Thuận An (tức xã Phú Sơn, huyện Gia Lâm cũ), căn nhà phố rộng 75,1m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 93,21 triệu đồng/m2.
Tại xã Bát Tràng, căn nhà thiết kế 2 tầng, rộng 180m2 nằm trên đường Đào Xuyên hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 26,9 tỷ đồng, tương đương 149,44 triệu đồng/m2.
Căn nhà thiết kế 3 tầng, rộng 190m2 tại đường 61, xã Phù Đổng (tức xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,68 tỷ đồng, tương đương 77,25 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ tiếp tục ấm nóng.
Nguyên nhân khiến nhà mặt phố được bán với giá cao
Dưới góc nhìn của anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư lâu năm tại Hà Nội, thị trường năm nay đang chứng kiến sự sôi động rõ nét ở phân khúc nhà triệu đô và nhà mặt phố. Dù suất sinh lời từ cho thuê không quá hấp dẫn, nhưng trong bối cảnh lạm phát gia tăng và tỷ giá đồng Việt Nam biến động so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn nhà triệu đô như một "két giữ giá trị" an toàn cho tài sản.
Không chỉ vậy, nhà mặt phố còn sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí. Những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, quỹ đất ngày càng khan hiếm, trong khi giá đất liên tục tăng qua từng năm, đã khiến mặt bằng kinh doanh trở thành loại tài sản được ví như "kim cương" giữa lòng đô thị.
Song song với phân khúc nhà mặt phố, các loại hình nhà ở khác tại địa bàn bốn xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng nói riêng, cũng như trên toàn thành phố Hà Nội nói chung, vẫn đang được neo giữ ở mức giá cao. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định rằng, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá nhà đất đã vượt xa khả năng chi trả của phần đông người dân. "Với mức thu nhập bình quân hiện nay, người lao động rất khó tiếp cận nhà ở," ông Đính nhấn mạnh.
Tuy vậy, ông cũng bày tỏ kỳ vọng rằng, với những chính sách quyết liệt và đồng bộ từ Chính phủ, các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản Việt Nam từ cuối năm 2025 sẽ dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn, chấm dứt những cơn "sóng giá" phi lý từng xuất hiện trong giai đoạn 2020–2024.
4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập
1. Xã Gia Lâm
Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
2. Xã Thuận An
Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.
3. Xã Bát Tràng
Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
4. Xã Phù Đổng
Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.
Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới trên thị trường, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm nhẹ.
Giá vàng hôm nay 31/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 3,2 triệu đồng so với đỉnh kỷ lục.
Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có dù trang bị chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max chính là lựa chọn không thể bỏ qua dịp cuối năm bởi giá hấp dẫn dù sở hữu viền thép, có Dynamic Island.
Xe số 125cc giá 35 triệu đồng của Honda phong cách thể thao, siêu tiết kiệm xăng rẻ hơn FutureGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Xe số 125cc của Honda đã chính thức được mở bán với mức giá 35 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Wave Alpha và Future.
Giá vàng hôm nay 30/12: Vàng SJC, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ tiếp tục giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tới gần 4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng “bốc hơi” tới 4 triệu/lượng.
Xe ô tô hạng B Mazda2 2026 giá 290 triệu đồng, trang bị hiện đại, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt sau tin đồn 'khai tử'?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô hạng B Mazda2 2026 hướng tới người yêu cảm giác lái, sử dụng hộp số sàn 6 cấp và cấu hình tối giản theo phong cách xe đua.
Xe máy điện giá 24 triệu đồng chất hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện với mức giá 24 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át LEAD và SH Mode sẵn sàng cạnh tranh Vision.
Sốc: Ngân hàng tung lãi suất khủng vượt 8,6% khi gửi tiết kiệm 13 thángGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng niêm yết cao nhất là 9%.
Từ 1/1/2026: Tăng mạnh mức giảm trừ gia cảnh, nhiều người lao động chưa phải nộp thuế TNCNGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới về thuế chính thức có hiệu lực, trong đó việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh được đông đảo người lao động đặc biệt quan tâm. Với mức giảm trừ mới, nhiều cá nhân có thu nhập trung bình sẽ chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Xe máy điện giá 24 triệu đồng chất hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện với mức giá 24 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át LEAD và SH Mode sẵn sàng cạnh tranh Vision.