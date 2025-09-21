Mới nhất
Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu bình ổn ngày cuối tuần

Chủ nhật, 11:50 21/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Giá vàng hôm nay 21/9, giá vàng SJC niêm yết ở mức mức 131 – 133 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng SJC trong nước hiện đã tăng xấp xỉ 2 triệu đồng/lượng. Nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,8-129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, sáng ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3,685,7 USD/oz, giữ nguyên so với phiên giao dịch liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 20/9: 1 USD = 26.455 VND, giá vàng thế giới tương đương 117,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 20/9.

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới 15,6 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng SJC trong nước hiện đã tăng xấp xỉ 2 triệu đồng/lượng.

Quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed trong tuần này tác động mạnh mẽ đến thị trường vàng. Nhiều nhà đầu tư đã bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận. Hơn nữa, việc Fed phát tín hiệu sẽ "nới lỏng thận trọng" và dự kiến chỉ thêm một vài lần cắt giảm lãi suất trong năm tới, làm dấy lên lo ngại về tốc độ nới lỏng chậm hơn kỳ vọng. Điều này giúp đồng USD phục hồi và tạo áp lực giảm giá cho vàng trong ngắn hạn.

Một số nhà phân tích cho rằng việc Fed phải đối mặt với áp lực chính trị để cắt giảm lãi suất có thể làm suy yếu sự độc lập của thể chế này. Nếu điều đó xảy ra, đồng USD có thể bị tổn hại và rủi ro lạm phát sẽ tăng cao, tạo ra một kịch bản rất tích cực cho giá vàng trong dài hạn.

Mặc dù vàng vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh, một số nhà phân tích cảnh báo rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động khi các đợt chốt lời xuất hiện ở mức giá cao.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.684 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.719 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới 15,6 triệu đồng/lượng - Ảnh 2.Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?

GĐXH - Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.686 USD/ounce, tăng thêm 40,4 USD/ounce so với phiên liền trước.


Huyền Trang (T/h)
