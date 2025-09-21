Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu bình ổn ngày cuối tuần
GĐXH - Giá vàng hôm nay 21/9, giá vàng SJC niêm yết ở mức mức 131 – 133 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng SJC trong nước hiện đã tăng xấp xỉ 2 triệu đồng/lượng. Nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,8-129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, sáng ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3,685,7 USD/oz, giữ nguyên so với phiên giao dịch liền trước.
Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 20/9: 1 USD = 26.455 VND, giá vàng thế giới tương đương 117,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 20/9.
Quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed trong tuần này tác động mạnh mẽ đến thị trường vàng. Nhiều nhà đầu tư đã bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận. Hơn nữa, việc Fed phát tín hiệu sẽ "nới lỏng thận trọng" và dự kiến chỉ thêm một vài lần cắt giảm lãi suất trong năm tới, làm dấy lên lo ngại về tốc độ nới lỏng chậm hơn kỳ vọng. Điều này giúp đồng USD phục hồi và tạo áp lực giảm giá cho vàng trong ngắn hạn.
Một số nhà phân tích cho rằng việc Fed phải đối mặt với áp lực chính trị để cắt giảm lãi suất có thể làm suy yếu sự độc lập của thể chế này. Nếu điều đó xảy ra, đồng USD có thể bị tổn hại và rủi ro lạm phát sẽ tăng cao, tạo ra một kịch bản rất tích cực cho giá vàng trong dài hạn.
Mặc dù vàng vẫn đang trong xu hướng tăng mạnh, một số nhà phân tích cảnh báo rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động khi các đợt chốt lời xuất hiện ở mức giá cao.
Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.684 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.719 USD/ounce.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Sau Hè, đồ gia dụng nhà bếp giảm sâu chưa từng thấy, giá chỉ từ 45.000 đồng/sản phẩmGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Thời điểm giao mùa, không chỉ nhiều mặt hàng thời trang, chăn ga gối đệm giảm giá, mà các sản phẩm gia dụng nhà bếp cũng giảm sâu không kém nhằm kích cầu tiêu dùng khi những tháng cuối năm đang đến gần.
Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave AlphaGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ga 113cc khiến Honda Lead bị 'đe dọa' khi sở hữu tính năng xịn chẳng kém nhưng giá lại siêu rẻ.
Giá nhà phố thương mại tại quận Hoàng Mai cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Hoàng Liệt, Yên Sở hay Định Công?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
SUV hạng A giá 270 triệu đồng của Suzuki: Thiết kế long lanh, ngang tầm Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A của Suzuki sở hữu thiết kế và trang bị ăn đứt Kia Morning và Hyundai Grand i10, giá bán siêu rẻ chỉ từ 270 triệu đồng.
Khách có tiền mua nhà ngày càng trẻ, đến 40% người ở nhóm tuổi 25 - 34Xu hướng - 22 giờ trước
Nếu nhóm khách mua nhà để đầu tư phần nhiều ở độ tuổi 35-44 thì nhóm mua nhà để ở chiếm nhiều nhất trong độ tuổi 25-34; số tiền họ chi mua nhà ở quanh mức 5 tỷ đồng.
Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Người tiêu dùng hưởng lợi lớn khi vừa mua được sản phẩm với giá chỉ từ 122.000 đồng.
Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá rẻ chỉ như Vision nhưng được thiết kế, trang bị tính năng chẳng kém SH, Air Blade.
Chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba, lão nông Cần Thơ đều tay thu bộn tiềnSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Từng chi 6 cây vàng mua 2.000 con ba ba giống từ Đài Loan (Trung Quốc), ông Trần Hồng Quan giờ sở hữu trang trại chăn nuôi 'khủng', đút túi cả tỷ đồng mỗi năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở ÝGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng B mang thương hiệu Ý có trang bị nổi bật nhưng giá lại không cao hơn chiếc hatchback Kia Morning tới từ Hàn Quốc quá nhiều.