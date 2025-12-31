Mới nhất
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?

Thứ tư, 15:15 31/12/2025 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp khi tại hệ thống Phú Quý, giá bạc giao dịch đã lùi về vùng 73–74 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 83,6 triệu đồng/kg thiết lập trước đó. 

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 3 ngày, giá bạc đã giảm khoảng 10 triệu đồng/kg.

Theo đó, trong phiên điều chỉnh hôm nay, Phú Quý niêm yết giá bán ra ở mức khoảng 74,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,789 triệu đồng/lượng. 

Tại Ancarat, giá bán ra cũng giảm mạnh, hiện giao dịch quanh mức 71,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,697 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày? - Ảnh 1.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá bạc tại Sacombank-SBJ có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung. Ở nhịp điều chỉnh thứ 9 trong ngày, thương hiệu này niêm yết giá bán ra ở mức 76,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,868 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện đang dao động quanh vùng 71,5 USD/ounce. Mức giá này khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi bất ngờ khi chỉ cách đây chưa đầy 3 ngày, bạc còn giao dịch quanh ngưỡng 84 USD/ounce.

Theo nhận định của các chuyên gia, đà sụt giảm mạnh của giá bạc xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến địa chính trị toàn cầu và áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng. Khi giá kim loại quý leo thang quá nhanh trong thời gian ngắn, những nhịp điều chỉnh mạnh được xem là diễn biến "khó tránh" trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày? - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat trưa nay.

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày? - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý tại nhịp điều chỉnh lúc 13h chiều nay.

Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày? - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của hệ thống Phú Quý trong 7 ngày qua.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táoTS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay 29/12: Mở phiên đầu tuần thay đổi lớn, nhiều đại lý hạn chế số lượng đặt đơnGiá bạc hôm nay 29/12: Mở phiên đầu tuần thay đổi lớn, nhiều đại lý hạn chế số lượng đặt đơn

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận thị trường quốc tế có sự biến động mạnh, kéo theo thị trường trong nước mở phiên đầu tuần cũng "rung lắc".

