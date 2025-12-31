Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp khi tại hệ thống Phú Quý, giá bạc giao dịch đã lùi về vùng 73–74 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 83,6 triệu đồng/kg thiết lập trước đó.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy 3 ngày, giá bạc đã giảm khoảng 10 triệu đồng/kg.
Theo đó, trong phiên điều chỉnh hôm nay, Phú Quý niêm yết giá bán ra ở mức khoảng 74,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,789 triệu đồng/lượng.
Tại Ancarat, giá bán ra cũng giảm mạnh, hiện giao dịch quanh mức 71,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,697 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá bạc tại Sacombank-SBJ có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung. Ở nhịp điều chỉnh thứ 9 trong ngày, thương hiệu này niêm yết giá bán ra ở mức 76,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,868 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện đang dao động quanh vùng 71,5 USD/ounce. Mức giá này khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi bất ngờ khi chỉ cách đây chưa đầy 3 ngày, bạc còn giao dịch quanh ngưỡng 84 USD/ounce.
Theo nhận định của các chuyên gia, đà sụt giảm mạnh của giá bạc xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến địa chính trị toàn cầu và áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng. Khi giá kim loại quý leo thang quá nhanh trong thời gian ngắn, những nhịp điều chỉnh mạnh được xem là diễn biến "khó tránh" trong ngắn hạn.
