Giá vàng hôm nay 31/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 3,2 triệu đồng so với đỉnh kỷ lục.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 31/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,4-154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153,5-154,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh giảm.
Đầu giờ sáng 31/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 147,9-150,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay giữ nguyên kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch ngày 30/12 sau khi giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong buổi sáng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 30/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,2 triệu ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 20 đồng lên 26.840 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 9h ngày 31/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.365,2 USD/ounce, giảm 20,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 31/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 139,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h15 ngày 30/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.386 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.413 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 30/12 cao hơn khoảng 67,1% (tương đương tăng 1.761 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 140,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 30/12.
Trên sàn New York, giá vàng giao ngay tối 30/12 (giờ Việt Nam) tăng khoảng 1,2% sau cú giảm 4% trong phiên liền trước.
Vàng tăng trở lại chủ yếu do sức cầu bắt đáy mạnh lên trong bối cảnh thị trường vẫn ghi nhận nhiều yếu tố hỗ trợ đối với vàng.
