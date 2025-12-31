Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bộ Công Thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5 RON92 có giá bán không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít;

Xăng RON95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0,05S không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3,5S không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Chiều 31/12, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới trên thị trường, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm nhẹ.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này (từ ngày 25 - 30/12/2025), giá xăng dầu chịu ảnh hưởng của một số yếu tố chủ yếu như: Tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Tuy nhiên, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.