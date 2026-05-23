Giá vàng hôm nay 23/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Thứ bảy, 07:57 23/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở phân khúc vàng miếng được điều chỉnh giảm xuống ngang giá vàng nhẫn trong phiên sáng 23/5 tại nhiều thương hiệu lớn.

Giá vàng hôm nay trong nước 

Trước giờ mở cửa phiên sáng 23/5, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm đáng kể tại cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 162 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn tiếp tục được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo được giao dịch quanh mức 15,9 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 16,2 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra, tương đương 159 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 162 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

DOJI cũng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn xuống mức 15,9 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 16,2 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra, tương đương 159 - 162 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Tương tự, SJC cũng tiếp tục giảm giá vàng nhẫn xuống còn 15,85 - 16,15 triệu đồng/chỉ chiều mua vào - bán ra, tương đương 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 23/5, giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ. Theo cập nhật mới nhất, vàng giao ngay đang được giao dịch quanh ngưỡng 4.510,5 USD/ounce ở chiều bán ra và 4.508,5 USD/ounce ở chiều mua vào, giảm 3,8 USD, tương đương khoảng 0,08% trong vòng 24 giờ qua.

Dù mức giảm không lớn, thị trường quốc tế vẫn cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Nhiều nhà đầu tư đang theo dõi sát diễn biến của đồng USD và chính sách lãi suất từ Mỹ để đánh giá xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với vàng miếng SJC trong nước. Khoảng cách chênh lệch hiện duy trì gần 19 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu nắm giữ vàng vật chất trong nước vẫn ở mức cao.


