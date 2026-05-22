SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có
GĐXH - SUV hạng C đang tiếp tục được hãng và các đại lý "xả kho" giảm giá trong tháng 5, thời điểm được cho là có doanh số thấp nhất trong năm.
SUV hạng C giảm giá mạnh
Thị trường ô tô trong nước đang trở nên sôi động khi nhiều hãng và đại lý đồng loạt áp dụng các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu. SUV hạng C vì thế cũng ghi nhận mức giảm giá đáng kể so với trước. Thậm chí, một số mẫu mã hiện có giá bán thấp hơn cả các dòng SUV đô thị hạng B.
SUV hạng C Subaru giảm hơn 300 triệu đồng cho xe form cũ
Subaru vẫn là hãng xe Nhật Bản mạnh tay nhất trong việc kích cầu tiêu dùng trong tháng 5. Mẫu Subaru Forester có năm sản xuất 2024 (VIN 2024) đang được giảm sâu đến cả vài trăm triệu. Tuy nhiên, theo các đại lý, số lượng xe có VIN 2024 hiện không còn nhiều, do vậy có ít lựa chọn về màu sắc.
Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 i-L EyeSight được giảm xuống 829 triệu và bản 2.0 i-S EyeSight là 891 triệu đồng. Như vậy, khách hàng Việt nếu chấp nhận mua xe Subaru Forester tồn kho khoảng 2 năm sẽ được giảm 270 triệu cho bản Forester 2.0 i-L EyeSight và giảm tới 308 triệu đồng so với giá niêm yết cho phiên bản cao cấp nhất 2.0 i-S EyeSight.
Đây có thể là mức giá hời cho những khách hàng yêu thích một mẫu xe SUV hạng C gầm cao nhập khẩu, động cơ mạnh mẽ và hoạt động bền bỉ. Tuy vậy, điểm trừ là những mẫu này thuộc thế hệ form dáng cũ, vốn không được đánh giá cao bởi thiết kế.
SUV hạng C Mazda CX-5
Tại một đại lý của Mazda tại Hà Nội đang chào bán CX-5 phiên bản 2.0L Deluxe với mức giá 678 triệu đồng, giảm 71 triệu so với giá niêm yết (749 triệu đồng).
Trong khi đó, CX-5 bản 2.0L Premium Sport đang được bán tại đại lý với giá 769 triệu đồng. So với giá niêm yết 849 triệu, phiên bản này giảm 80 triệu đồng. CX-5 2.0L Premium Exclusive giảm 70 triệu đồng, xuống 799 triệu. Như vậy, tất cả các phiên bản của CX-5 sử dụng động cơ 2.0L đều có giá bán thực tế dưới 800 triệu đồng.
Việc giảm giá giúp hãng giải phóng các mẫu xe cũ đồng thời điều chỉnh giá phù hợp hơn khi Mazda CX-5 vừa bổ sung bản tiêu chuẩn Deluxe với giá khởi điểm 699 triệu đồng.
SUV hạng C Hyundai Tucson
Đối thủ của Mazda CX-5 là Hyundai Tucson cũng được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) và các đại lý giảm giá trong tháng 5 là 68 triệu, áp dụng cho tất cả các phiên bản.
Với giá niêm yết từ 769-989 triệu cho 4 phiên bản, giá bán thực tế tại đại lý của Hyundai Tucson trong tháng 5 dao động từ khoảng 701-921 triệu đồng.
Ngoài những mẫu xe kể trên, một số mẫu khác thuộc phân khúc C-SUV giảm từ 20-25 triệu cho xe đời cũ để kích cầu, đẩy hàng tồn.
Ở chiều ngược lại, dù cả phân khúc đang giảm giá sâu, dòng xe CR-V lại "ngược dòng" khi vừa bị Honda Việt Nam cắt khuyến mại giảm 50-100% lệ phí trước bạ như đối với tháng 4. Điều này có thể gây ra đôi chút bất lợi cho mẫu SUV cỡ C này khi cạnh tranh với các đối thủ của mình.
SUV hạng C giảm giá, người dùng hưởng lợi
Dù mặt bằng chung giá bán các mẫu xe trong phân khúc SUV hạng C giảm xuống mức 700 - 900 triệu đồng nhưng vẫn có một số mẫu xe không thay đổi nhiều về giá niêm yết.
Hyundai Tucson hiện vẫn bán ra với giá 769 - 989 triệu đồng, trong khi Honda CR-V thậm chí có xu hướng tăng giá khi dao động 1,099 - 1,25 tỉ đồng. Tuy nhiên, thực tế tại đại lý, các mẫu xe này thường xuyên nhận ưu đãi hoặc giảm giá từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng để tăng sức cạnh tranh.
Trong 5 năm trở lại đây, phân khúc SUV hạng C đã thiết lập mặt bằng giá mới thấp hơn trước khoảng 200 triệu đồng. Cuộc đua tranh giảm giá nhiều khả năng chưa dừng lại khi thị trường ngày càng đông đúc. Người hưởng lợi lớn nhất vẫn là khách hàng khi có thể tiếp cận các mẫu xe ứng dụng nhiều công nghệ với giá bán mềm hơn trước, tiệm cận đúng giá trị thực của xe.
