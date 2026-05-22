Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có

Thứ sáu, 13:25 22/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - SUV hạng C đang tiếp tục được hãng và các đại lý "xả kho" giảm giá trong tháng 5, thời điểm được cho là có doanh số thấp nhất trong năm.

SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có - Ảnh 1.Giá SUV hạng B giảm sốc, thấp hiếm thấy, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross rẻ chưa từng có, chị em cân nhắc mở hầu bao

GĐXH - Giá SUV hạng B đang bước vào cuộc đua giảm chưa từng có khi hàng loạt mẫu xe như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos hay Omoda C5 đồng loạt tung ưu đãi hàng ‘khủng’.

SUV hạng C giảm giá mạnh

Thị trường ô tô trong nước đang trở nên sôi động khi nhiều hãng và đại lý đồng loạt áp dụng các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu. SUV hạng C vì thế cũng ghi nhận mức giảm giá đáng kể so với trước. Thậm chí, một số mẫu mã hiện có giá bán thấp hơn cả các dòng SUV đô thị hạng B.

SUV hạng C Subaru giảm hơn 300 triệu đồng cho xe form cũ

SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có - Ảnh 2.

Subaru Forester form cũ tồn kho được nhập khẩu từ Thái Lan. Ảnh: Forester


Subaru vẫn là hãng xe Nhật Bản mạnh tay nhất trong việc kích cầu tiêu dùng trong tháng 5. Mẫu Subaru Forester có năm sản xuất 2024 (VIN 2024) đang được giảm sâu đến cả vài trăm triệu. Tuy nhiên, theo các đại lý, số lượng xe có VIN 2024 hiện không còn nhiều, do vậy có ít lựa chọn về màu sắc.

Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 i-L EyeSight được giảm xuống 829 triệu và bản 2.0 i-S EyeSight là 891 triệu đồng. Như vậy, khách hàng Việt nếu chấp nhận mua xe Subaru Forester tồn kho khoảng 2 năm sẽ được giảm 270 triệu cho bản Forester 2.0 i-L EyeSight và giảm tới 308 triệu đồng so với giá niêm yết cho phiên bản cao cấp nhất 2.0 i-S EyeSight.

Đây có thể là mức giá hời cho những khách hàng yêu thích một mẫu xe SUV hạng C gầm cao nhập khẩu, động cơ mạnh mẽ và hoạt động bền bỉ. Tuy vậy, điểm trừ là những mẫu này thuộc thế hệ form dáng cũ, vốn không được đánh giá cao bởi thiết kế.

SUV hạng C Mazda CX-5

SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có - Ảnh 3.

Mazda CX-5 VIN 2025 chỉ có giá bán từ 678 triệu đồng. Ảnh: THACO-Mazda

Tại một đại lý của Mazda tại Hà Nội đang chào bán CX-5 phiên bản 2.0L Deluxe với mức giá 678 triệu đồng, giảm 71 triệu so với giá niêm yết (749 triệu đồng).

Trong khi đó, CX-5 bản 2.0L Premium Sport đang được bán tại đại lý với giá 769 triệu đồng. So với giá niêm yết 849 triệu, phiên bản này giảm 80 triệu đồng. CX-5 2.0L Premium Exclusive giảm 70 triệu đồng, xuống 799 triệu. Như vậy, tất cả các phiên bản của CX-5 sử dụng động cơ 2.0L đều có giá bán thực tế dưới 800 triệu đồng.

Việc giảm giá giúp hãng giải phóng các mẫu xe cũ đồng thời điều chỉnh giá phù hợp hơn khi Mazda CX-5 vừa bổ sung bản tiêu chuẩn Deluxe với giá khởi điểm 699 triệu đồng.

SUV hạng C Hyundai Tucson

SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm có - Ảnh 4.

Hyundai Tucson được giảm giá 68 triệu trong tháng 5. Ảnh: HTV


Đối thủ của Mazda CX-5 là Hyundai Tucson cũng được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) và các đại lý giảm giá trong tháng 5 là 68 triệu, áp dụng cho tất cả các phiên bản.

Với giá niêm yết từ 769-989 triệu cho 4 phiên bản, giá bán thực tế tại đại lý của Hyundai Tucson trong tháng 5 dao động từ khoảng 701-921 triệu đồng.

Ngoài những mẫu xe kể trên, một số mẫu khác thuộc phân khúc C-SUV giảm từ 20-25 triệu cho xe đời cũ để kích cầu, đẩy hàng tồn.

Ở chiều ngược lại, dù cả phân khúc đang giảm giá sâu, dòng xe CR-V lại "ngược dòng" khi vừa bị Honda Việt Nam cắt khuyến mại giảm 50-100% lệ phí trước bạ như đối với tháng 4. Điều này có thể gây ra đôi chút bất lợi cho mẫu SUV cỡ C này khi cạnh tranh với các đối thủ của mình.

SUV hạng C giảm giá, người dùng hưởng lợi

Dù mặt bằng chung giá bán các mẫu xe trong phân khúc SUV hạng C giảm xuống mức 700 - 900 triệu đồng nhưng vẫn có một số mẫu xe không thay đổi nhiều về giá niêm yết.

Hyundai Tucson hiện vẫn bán ra với giá 769 - 989 triệu đồng, trong khi Honda CR-V thậm chí có xu hướng tăng giá khi dao động 1,099 - 1,25 tỉ đồng. Tuy nhiên, thực tế tại đại lý, các mẫu xe này thường xuyên nhận ưu đãi hoặc giảm giá từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng để tăng sức cạnh tranh.

Trong 5 năm trở lại đây, phân khúc SUV hạng C đã thiết lập mặt bằng giá mới thấp hơn trước khoảng 200 triệu đồng. Cuộc đua tranh giảm giá nhiều khả năng chưa dừng lại khi thị trường ngày càng đông đúc. Người hưởng lợi lớn nhất vẫn là khách hàng khi có thể tiếp cận các mẫu xe ứng dụng nhiều công nghệ với giá bán mềm hơn trước, tiệm cận đúng giá trị thực của xe.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Hatchback hạng A giá 270 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, đi 405km/lần sạc, trang bị tối tân, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn chị em hài lòng?

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng B

Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, SUV Kia Sonet rẻ ngang sedan hạng B

Cùng chuyên mục

Tỷ giá USD hôm nay 22/5: Đồng Đô la Mỹ biến động như nào?

Tỷ giá USD hôm nay 22/5: Đồng Đô la Mỹ biến động như nào?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 22/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC vẫn tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng chiều mua vào.

Giá bạc hôm nay 22/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lại

Giá bạc hôm nay 22/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lại

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 22/5 trên đà phục hồi, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng nhẹ lên vùng 79 triệu đồng/kg.

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế cổ điển, đi 127km/lần sạc, cốp rộng tiện ích rẻ hơn Vision được lòng chị em

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế cổ điển, đi 127km/lần sạc, cốp rộng tiện ích rẻ hơn Vision được lòng chị em

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển, cốp 35 lít, quãng đường 127 km/lần sạc cùng nhiều công nghệ hiện đại.

SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trường

SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - SUV 7 chỗ hybrid gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 360 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 463 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Ford Everest.

Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Sedan điện hạng D với thiết kế hiện đại, công nghệ lái thông minh và phạm vi hoạt động lên tới 660 km, giá bán cực rẻ chỉ 251 triệu đồng cùng sức mạnh tối đa 216 mã lực, tân binh này được xem là cái tên đủ sức tạo sức ép lên Toyota Camry và Honda Accord.

Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với thiết kế bo tròn trẻ trung, đèn LED hiện đại, đi khoảng 80 km/lần sạc và phù hợp nhu cầu đô thị.

Tỷ giá USD hôm nay 21/5: Đồng Đô la Mỹ bán ra đang ở mức 26,341 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 21/5: Đồng Đô la Mỹ bán ra đang ở mức 26,341 đồng/USD

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 21/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 21/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi 2 triệu/kg so với ngày hôm qua

Giá bạc hôm nay 21/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi 2 triệu/kg so với ngày hôm qua

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 21/5, sau đà giảm ngày hôm qua, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng nhẹ lên vùng 78 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tăng tới 1,5-2 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chi trả như Air Blade

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chi trả như Air Blade

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc vừa được mở bán sở hữu loạt trang bị xịn sò hơn cả Honda Air Blade và Vario, giá bán hấp dẫn chỉ từ 52 triệu đồng.

Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường
SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trường

SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top