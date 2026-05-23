SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường Việt

Thứ bảy, 08:00 23/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
GĐXH - SUV 7 chỗ hạng D, E có ngân sách dao động trên dưới 1,5 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đang có hàng loạt lựa chọn chất lượng.

SUV 7 chỗ Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4

SUV 7 chỗ hạng sang giá từ 1 , 4 tỷ đồng: Lựa chọn tuyệt vời 2026 - Ảnh 2.

Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4

Giá bán: 1,440 tỷ đồng

Đánh giá SUV 7 chỗ Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4

Bước sang năm 2026, Ford Everest có sự thay đổi lớn về cấu hình khi động cơ diesel 2.0 Bi-Turbo và phiên bản Titanium+ chính thức bị khai tử. Các bản máy dầu cao cấp hiện chỉ còn dùng động cơ 2.0 Single Turbo và bổ sung thêm bản máy xăng 2.3L EcoBoost.

Dù không còn mạnh mẽ như trước, Everest vẫn giữ lợi thế lớn về thiết kế và trang bị. Lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED Matrix thông minh cùng dáng xe bề thế giúp mẫu SUV Mỹ tạo ấn tượng vững chãi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 12 inch đặt dọc, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, hệ điều hành SYNC 4 và không gian 7 chỗ rộng rãi.

Điểm mạnh của Everest nằm ở khung gầm chắc chắn, khả năng cách âm tốt, nhiều chế độ địa hình và gói ADAS đầy đủ. Ngoài ra, toàn bộ dải sản phẩm máy dầu đã chuyển sang hộp số tự động 10 cấp thay vì 6 cấp như trước. Đổi lại, cỗ máy này cho công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, đủ dùng cho nhu cầu gia đình và đường trường, nhưng không còn cảm giác dư thừa sức mạnh như bản 2.0 Bi-Turbo trước đây.

SUV 7 chỗ Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x4

SUV 7 chỗ hạng sang giá từ 1 , 4 tỷ đồng: Lựa chọn tuyệt vời 2026 - Ảnh 3.

Toyota Fortuner Legender

Giá bán: 1,395 tỷ đồng

Đánh giá SUV 7 chỗ Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x4

Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x4 đi theo hướng hoàn toàn khác so với Everest. Không phô trương công nghệ hay thông số, mẫu SUV Nhật chinh phục khách hàng bằng sự ổn định, lành tính và giá trị lâu dài, những yếu tố đã làm nên tên tuổi Fortuner suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, phiên bản Legender giúp ngoại hình của Toyota Fortuner thoát khỏi hình ảnh già nua với thiết kế thể thao, trẻ trung hơn. Nội thất bọc da hai tông màu, có màn hình trung tâm, camera 360 độ và gói an toàn Toyota Safety Sense.

Phiên bản Fortuner Legender 2.7AT 4x4 sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian.

Thông số này không ấn tượng, nhưng đổi lại là độ bền cao, ít hỏng vặt và khả năng giữ giá thuộc hàng đầu thị trường. Điểm trừ nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn máy dầu và cảm giác lái khá hiền.

SUV 7 chỗ Hyundai Palisade Prestige

SUV 7 chỗ hạng sang giá từ 1 , 4 tỷ đồng: Lựa chọn tuyệt vời 2026 - Ảnh 4.

Hyundai Palisade Prestige

Giá bán: 1,429 tỷ đồng

Đánh giá SUV 7 chỗ Hyundai Palisade Prestige

Trong tầm giá 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam, Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ là lựa chọn hiếm hoi mang lại trải nghiệm tiệm cận xe sang. Dù thuộc phân khúc SUV cỡ E nhưng nhờ lợi thế lắp ráp trong nước, Hyundai Palisade có giá bán chỉ ngang nhiều mẫu SUV cỡ D.

Ngoại hình Palisade mang dáng dấp SUV cỡ lớn đúng nghĩa: thân xe dài, rộng, cao, tạo cảm giác bề thế và an toàn. Nội thất là nơi mẫu xe này ghi điểm với da Nappa cao cấp, có sưởi và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình HUD, hệ thống âm thanh cao cấp và điều hòa tự động đa vùng.

Điểm ăn tiền nhất của bản Prestige 6 chỗ nằm ở hai ghế cơ trưởng độc lập ở hàng ghế thứ hai, khiến phiên bản này được nhiều gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi ưu ái.

Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ dùng động cơ diesel 2.2L CRDi, công suất 200 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động HTRAC. Trên thực tế sử dụng, Palisade không mang lại cảm giác "bốc", nhưng đổi lại là độ êm ái, mượt và rất đầm. Nhược điểm là kích thước lớn, xoay trở trong phố hẹp không linh hoạt, không phù hợp off-road và khả năng giữ giá khó sánh với xe Nhật.

SUV 7 chỗ BYD Sealion 8

SUV 7 chỗ hạng sang giá từ 1 , 4 tỷ đồng: Lựa chọn tuyệt vời 2026 - Ảnh 5.

BYD Sealion 8

Giá bán: 1,569 tỷ đồng

Đánh giá SUV 7 chỗ BYD Sealion 8

BYD Sealion 8 là cái tên khác biệt hoàn toàn khi chọn lối đi thuần điện thay vì động cơ đốt trong truyền thống. Mẫu xe điện này không hướng tới số đông, nhưng lại đánh trúng nhóm khách hàng yêu công nghệ, sẵn sàng trải nghiệm xu hướng mới.

Sealion 8 có thiết kế hiện đại, khí động học, mâm 21 inch và không gian nội thất yên tĩnh đặc trưng của xe điện. Màn hình trung tâm cỡ lớn có thể xoay ngang – dọc là điểm nhấn công nghệ.

Về vận hành, BYD Sealion 8 được trang bị 2 động cơ điện đặt trước sau cho tổng công suất lên tới 509 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, dẫn động 4 bánh, đi kèm bộ pin Blade dung lượng 108,8 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 530 km/lần sạc. Các thông số này vượt xa so với hầu hết các mẫu SUV máy dầu cùng tầm giá.

BYD Sealion 8 vận hành êm, mượt, không rung ồn và chi phí sử dụng thấp. Đổi lại, người dùng phải chấp nhận hạ tầng sạc chưa đồng bộ và giá trị bán lại còn là dấu hỏi.

