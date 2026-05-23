SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường Việt
GĐXH - SUV 7 chỗ hạng D, E có ngân sách dao động trên dưới 1,5 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đang có hàng loạt lựa chọn chất lượng.
SUV 7 chỗ Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4
Giá bán: 1,440 tỷ đồng
Đánh giá SUV 7 chỗ Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4
Bước sang năm 2026, Ford Everest có sự thay đổi lớn về cấu hình khi động cơ diesel 2.0 Bi-Turbo và phiên bản Titanium+ chính thức bị khai tử. Các bản máy dầu cao cấp hiện chỉ còn dùng động cơ 2.0 Single Turbo và bổ sung thêm bản máy xăng 2.3L EcoBoost.
Dù không còn mạnh mẽ như trước, Everest vẫn giữ lợi thế lớn về thiết kế và trang bị. Lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED Matrix thông minh cùng dáng xe bề thế giúp mẫu SUV Mỹ tạo ấn tượng vững chãi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 12 inch đặt dọc, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, hệ điều hành SYNC 4 và không gian 7 chỗ rộng rãi.
Điểm mạnh của Everest nằm ở khung gầm chắc chắn, khả năng cách âm tốt, nhiều chế độ địa hình và gói ADAS đầy đủ. Ngoài ra, toàn bộ dải sản phẩm máy dầu đã chuyển sang hộp số tự động 10 cấp thay vì 6 cấp như trước. Đổi lại, cỗ máy này cho công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, đủ dùng cho nhu cầu gia đình và đường trường, nhưng không còn cảm giác dư thừa sức mạnh như bản 2.0 Bi-Turbo trước đây.
SUV 7 chỗ Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x4
Giá bán: 1,395 tỷ đồng
Đánh giá SUV 7 chỗ Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x4
Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x4 đi theo hướng hoàn toàn khác so với Everest. Không phô trương công nghệ hay thông số, mẫu SUV Nhật chinh phục khách hàng bằng sự ổn định, lành tính và giá trị lâu dài, những yếu tố đã làm nên tên tuổi Fortuner suốt nhiều năm.
Đáng chú ý, phiên bản Legender giúp ngoại hình của Toyota Fortuner thoát khỏi hình ảnh già nua với thiết kế thể thao, trẻ trung hơn. Nội thất bọc da hai tông màu, có màn hình trung tâm, camera 360 độ và gói an toàn Toyota Safety Sense.
Phiên bản Fortuner Legender 2.7AT 4x4 sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian.
Thông số này không ấn tượng, nhưng đổi lại là độ bền cao, ít hỏng vặt và khả năng giữ giá thuộc hàng đầu thị trường. Điểm trừ nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn máy dầu và cảm giác lái khá hiền.
SUV 7 chỗ Hyundai Palisade Prestige
Giá bán: 1,429 tỷ đồng
Đánh giá SUV 7 chỗ Hyundai Palisade Prestige
Trong tầm giá 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam, Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ là lựa chọn hiếm hoi mang lại trải nghiệm tiệm cận xe sang. Dù thuộc phân khúc SUV cỡ E nhưng nhờ lợi thế lắp ráp trong nước, Hyundai Palisade có giá bán chỉ ngang nhiều mẫu SUV cỡ D.
Ngoại hình Palisade mang dáng dấp SUV cỡ lớn đúng nghĩa: thân xe dài, rộng, cao, tạo cảm giác bề thế và an toàn. Nội thất là nơi mẫu xe này ghi điểm với da Nappa cao cấp, có sưởi và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình HUD, hệ thống âm thanh cao cấp và điều hòa tự động đa vùng.
Điểm ăn tiền nhất của bản Prestige 6 chỗ nằm ở hai ghế cơ trưởng độc lập ở hàng ghế thứ hai, khiến phiên bản này được nhiều gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi ưu ái.
Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ dùng động cơ diesel 2.2L CRDi, công suất 200 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động HTRAC. Trên thực tế sử dụng, Palisade không mang lại cảm giác "bốc", nhưng đổi lại là độ êm ái, mượt và rất đầm. Nhược điểm là kích thước lớn, xoay trở trong phố hẹp không linh hoạt, không phù hợp off-road và khả năng giữ giá khó sánh với xe Nhật.
SUV 7 chỗ BYD Sealion 8
Giá bán: 1,569 tỷ đồng
Đánh giá SUV 7 chỗ BYD Sealion 8
BYD Sealion 8 là cái tên khác biệt hoàn toàn khi chọn lối đi thuần điện thay vì động cơ đốt trong truyền thống. Mẫu xe điện này không hướng tới số đông, nhưng lại đánh trúng nhóm khách hàng yêu công nghệ, sẵn sàng trải nghiệm xu hướng mới.
Sealion 8 có thiết kế hiện đại, khí động học, mâm 21 inch và không gian nội thất yên tĩnh đặc trưng của xe điện. Màn hình trung tâm cỡ lớn có thể xoay ngang – dọc là điểm nhấn công nghệ.
Về vận hành, BYD Sealion 8 được trang bị 2 động cơ điện đặt trước sau cho tổng công suất lên tới 509 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, dẫn động 4 bánh, đi kèm bộ pin Blade dung lượng 108,8 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 530 km/lần sạc. Các thông số này vượt xa so với hầu hết các mẫu SUV máy dầu cùng tầm giá.
BYD Sealion 8 vận hành êm, mượt, không rung ồn và chi phí sử dụng thấp. Đổi lại, người dùng phải chấp nhận hạ tầng sạc chưa đồng bộ và giá trị bán lại còn là dấu hỏi.
Giá vàng hôm nay 23/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở phân khúc vàng miếng được điều chỉnh giảm xuống ngang giá vàng nhẫn trong phiên sáng 23/5 tại nhiều thương hiệu lớn.
Tòa chung cư mini trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mớiGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá tòa chung cư mini trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025.
Xe ga giá siêu rẻ chỉ 24 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị xịn vượt tầm, siêu tiết kiệm xăng chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ga với thiết kế nhỏ gọn, màu sơn nhám trẻ trung, mức tiêu hao nhiên liệu thấp và khả năng sử dụng không cần bằng lái.
SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm cóGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C đang tiếp tục được hãng và các đại lý "xả kho" giảm giá trong tháng 5, thời điểm được cho là có doanh số thấp nhất trong năm.
Tỷ giá USD hôm nay 22/5: Đồng Đô la Mỹ biến động như nào?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 22/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC vẫn tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng chiều mua vào.
Giá bạc hôm nay 22/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lạiGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 22/5 trên đà phục hồi, giá bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng nhẹ lên vùng 79 triệu đồng/kg.
Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế cổ điển, đi 127km/lần sạc, cốp rộng tiện ích rẻ hơn Vision được lòng chị emGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển, cốp 35 lít, quãng đường 127 km/lần sạc cùng nhiều công nghệ hiện đại.
SUV 7 chỗ hybrid giá 463 triệu đồng mạnh 360 mã lực, công nghệ vượt tầm sánh ngang Ford Everest, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV 7 chỗ hybrid gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 360 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 463 triệu đồng, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Ford Everest.
Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan điện hạng D với thiết kế hiện đại, công nghệ lái thông minh và phạm vi hoạt động lên tới 660 km, giá bán cực rẻ chỉ 251 triệu đồng cùng sức mạnh tối đa 216 mã lực, tân binh này được xem là cái tên đủ sức tạo sức ép lên Toyota Camry và Honda Accord.
Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với thiết kế bo tròn trẻ trung, đèn LED hiện đại, đi khoảng 80 km/lần sạc và phù hợp nhu cầu đô thị.