Tỷ giá USD hôm nay 22/5: Đồng Đô la Mỹ biến động như nào?

Thứ sáu, 13:07 22/05/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 22/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Thị trường tiền tệ thế giới hôm nay dù có những diễn biến mới, tuy nhiên đồng bạc xanh vẫn duy trì quanh vùng cao nhất trong vài tuần gần đây. Chỉ số DXY (thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phiên hôm nay ghi nhận vẫn đang duy trì ở mức 99,2 điểm.

Trong khi đó tỷ giá các đồng tiền chủ chốt so với đồng Đô la Mỹ lại có xu hướng tăng giảm khác nhau. Trong khi đồng bảng Anh tăng mạnh lên mức 1,3441 USD thì đồng EURO và đồng Yen Nhật lại đồng loạt giảm. Tỷ giá đồng EURO đã giảm 0,03% xuống 1,1624 USD; tỷ giá đồng Yên Nhật so với đồng Đô la Mỹ cũng giảm 0,01% so với USD, xuống còn 158,92 yên/USD. 

Sau khi các bình luận từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy ngày càng nhiều quan chức có quan điểm sẵn sàng tăng lãi suất, Đồng USD dao động trong biên độ hẹp ở phiên vừa qua. Cùng với đó, sự bất ổn kéo dài xung quanh cuộc chiến với Iran cũng đã gây áp lực lên các đồng tiền châu Á. 

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 22/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang duy trì ở mức 25.134 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD tại Cục Quản lý ngoại hối hiện không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua ở mức 24.929 - 26.341 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD hiện ở mức 23,929 đồng/USD - 26,341 đồng/USD mua vào và bán ra, giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động. 

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao. Tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch theo biên độ +/-5% từ 23.879 - 26.389 VND/USD. Vietcombank giảm 1 đồng cả giá mua và giá bán ra so với ngày hôm qua ở vùng 26,130 đồng/USD- 26,390 đồng/USD mua vào và bán ra. Tại VietinBank, giá USD giảm 16 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra, giữ mức 26.150 đồng/USD mua vào và 26.390 đồng/USD mua vào và bán ra. Trong khi tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh giảm 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, đang mức 26,160 - 26,390 đồng/USD.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 22/05/2026, khảo sát lúc 10h11 phút đang tăng so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận, cụ thể giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.457 và bán ra là 26.557 đồng/USD.

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện vẫn giữ ở mức 150 - 166 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, đồng yên Nhật có sự tăng giảm khác nha, Vietcombank giảm nhẹ niêm yết đang ở mức 160.67 - 170.88 đồng/JPY; VietinBank giảm nhẹ ở mức 161,19 - 170,69 đồng/JPY trong khi đó tại BIDV đồng Yen lại giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 161.6 - 171,66 đồng/JPY, tăng nhẹ so với ngày hôm qua.

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm, hiện niêm yết ở mức 27.775 đồng - 30.699 đồng mua vào – bán ra. Tại thời điểm 19h sáng 22/5, tỷ giá EUR xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng, phổ biến quanh ngưỡng 28.833 - 31,548 đồng/EUR, cụ thể, tại Vietcombank giá EUR niêm yết ở mức 29,849 - 31,422 đồng/EUR trong khi giá bán hôm qua đang duy trì ở vùng 29,860 - 31,434 đồng/EUR mua vào và bán ra; còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,238 - 31,522 đồng/EUR, 30,177 - 31,461 giảm 61 đồng cả chiều mua và chiều bán vào so hôm qua (30,238 - 31,522 đồng/EUR). Diễn biến này cho thấy EUR tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trên thị trường quốc tế. Trong khi tại VietinBank giá EUR lại có xu hướng tăng nhẹ ở mức 30.098 - 31.458 đồng/EUR, trong khi giá bán trưa qua đang ở mức 30.136 - 31.496 đồng/EUR.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
