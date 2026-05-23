Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026: Hành trình rực rỡ!

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026 - Giải đấu Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026 đã chính thức khép lại rực rỡ tại Sky Lake Resort & Golf Club, ghi dấu ấn như một trong những sự kiện golf nổi bật của năm 2026 với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao và sự hiện diện của đông đảo golfer, doanh nhân, đối tác trong nước và quốc tế.

Không chỉ là sân chơi thể thao đẳng cấp, giải đấu còn thể hiện tinh thần kết nối mạnh mẽ giữa cộng đồng doanh nhân yêu golf, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh golf Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh lễ khai mạc tại sân golf

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự góp mặt của 11 golfer chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc. Các golfer quốc tế đã trực tiếp tham gia giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng vận động viên tại khu vực line tập golf, mang đến bầu không khí thi đấu chuyên nghiệp và chuẩn quốc tế xuyên suốt sự kiện.

Với kinh nghiệm thi đấu tại các hệ thống chuyên nghiệp như KPGA và KLPGA, các golfer Hàn Quốc không chỉ tạo nên sức hút lớn cho giải đấu mà còn mang đến nhiều giá trị chuyên môn, truyền cảm hứng cho cộng đồng golfer Việt Nam.

Các golfer Hàn Quốc giao lưu và hướng dẫn kỹ thuật tại sự kiện

Theo đại diện ban tổ chức, Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026 được định hướng trở thành giải đấu thường niên mang tính kết nối, nơi hội tụ của thể thao, doanh nghiệp và phong cách sống hiện đại. Thành công của mùa giải năm nay tiếp tục mở ra kỳ vọng xây dựng một sân chơi đẳng cấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của golf Việt trong tương lai.

Đồng hành cùng giải đấu là Sungard - thương hiệu đang phát triển mạnh trong lĩnh vực giải pháp công nghệ và phụ kiện cao cấp với các dòng phim cách nhiệt công nghệ Mỹ bảo hành 10 năm cùng hệ thống khóa thông minh Key Plus dành cho không gian sống hiện đại.

Toyota Alphard và Mitsubishi Destinator được trưng bày tại sự kiện

Trong khi đó, Bitcar Việt Nam tiếp tục khẳng định dấu ấn với hệ sinh thái ô tô toàn diện, bao gồm các dòng xe xăng, xe điện, dịch vụ hậu mãi, hệ thống trạm sạc Bitcharge và nền tảng xe đã qua sử dụng Bitauto. Đặc biệt, BITCAR hiện đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cho thuê xe trên toàn quốc, từng bước mở rộng mạng lưới dịch vụ và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng Việt Nam.

Không gian Sungard Việt Nam tại sự kiện

Bên cạnh các hoạt động thi đấu, Gala Dinner và lễ trao giải đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với các chương trình giao lưu, kết nối đối tác và hoạt động vinh danh trong không gian sang trọng, đẳng cấp. Sự kiện đã để lại dấu ấn mạnh mẽ không chỉ với cộng đồng golfer mà còn với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác tham dự.

Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026 được đánh giá là một trong những giải đấu mang màu sắc khác biệt khi kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao chuyên nghiệp, giá trị kết nối doanh nghiệp và trải nghiệm phong cách sống cao cấp. Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của golf Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Khoảnh khắc trao giải và chụp hình tập thể bế mạc sự kiện

