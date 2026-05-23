Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026: Hành trình rực rỡ!
Dấu ấn quốc tế của Golf Việt với sự đồng hành của Sungard, Bitcar Việt Nam, và các golfer chuyên nghiệp Hàn Quốc.
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026 - Giải đấu Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026 đã chính thức khép lại rực rỡ tại Sky Lake Resort & Golf Club, ghi dấu ấn như một trong những sự kiện golf nổi bật của năm 2026 với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao và sự hiện diện của đông đảo golfer, doanh nhân, đối tác trong nước và quốc tế.
Không chỉ là sân chơi thể thao đẳng cấp, giải đấu còn thể hiện tinh thần kết nối mạnh mẽ giữa cộng đồng doanh nhân yêu golf, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh golf Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự góp mặt của 11 golfer chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc. Các golfer quốc tế đã trực tiếp tham gia giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng vận động viên tại khu vực line tập golf, mang đến bầu không khí thi đấu chuyên nghiệp và chuẩn quốc tế xuyên suốt sự kiện.
Với kinh nghiệm thi đấu tại các hệ thống chuyên nghiệp như KPGA và KLPGA, các golfer Hàn Quốc không chỉ tạo nên sức hút lớn cho giải đấu mà còn mang đến nhiều giá trị chuyên môn, truyền cảm hứng cho cộng đồng golfer Việt Nam.
Theo đại diện ban tổ chức, Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026 được định hướng trở thành giải đấu thường niên mang tính kết nối, nơi hội tụ của thể thao, doanh nghiệp và phong cách sống hiện đại. Thành công của mùa giải năm nay tiếp tục mở ra kỳ vọng xây dựng một sân chơi đẳng cấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của golf Việt trong tương lai.
Đồng hành cùng giải đấu là Sungard - thương hiệu đang phát triển mạnh trong lĩnh vực giải pháp công nghệ và phụ kiện cao cấp với các dòng phim cách nhiệt công nghệ Mỹ bảo hành 10 năm cùng hệ thống khóa thông minh Key Plus dành cho không gian sống hiện đại.
Trong khi đó, Bitcar Việt Nam tiếp tục khẳng định dấu ấn với hệ sinh thái ô tô toàn diện, bao gồm các dòng xe xăng, xe điện, dịch vụ hậu mãi, hệ thống trạm sạc Bitcharge và nền tảng xe đã qua sử dụng Bitauto. Đặc biệt, BITCAR hiện đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cho thuê xe trên toàn quốc, từng bước mở rộng mạng lưới dịch vụ và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng Việt Nam.
Bên cạnh các hoạt động thi đấu, Gala Dinner và lễ trao giải đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với các chương trình giao lưu, kết nối đối tác và hoạt động vinh danh trong không gian sang trọng, đẳng cấp. Sự kiện đã để lại dấu ấn mạnh mẽ không chỉ với cộng đồng golfer mà còn với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác tham dự.
Sungard Invitational Pro-Am Golf Championship 2026 được đánh giá là một trong những giải đấu mang màu sắc khác biệt khi kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao chuyên nghiệp, giá trị kết nối doanh nghiệp và trải nghiệm phong cách sống cao cấp. Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của golf Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
SUV 7 chỗ dòng cao cấp giá từ 1,4 tỷ đồng thiết kế sang trọng, trang bị đẳng cấp đáng mua tại thị trường ViệtGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV 7 chỗ hạng D, E có ngân sách dao động trên dưới 1,5 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đang có hàng loạt lựa chọn chất lượng.
Giá vàng hôm nay 23/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở phân khúc vàng miếng được điều chỉnh giảm xuống ngang giá vàng nhẫn trong phiên sáng 23/5 tại nhiều thương hiệu lớn.
Từ 1/6, ngoài xăng E10, người đi ô tô, xe máy còn có thể mua loại xăng nào khác không?Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Từ 1/6 xăng E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc thay thế cho xăng khoáng A95. Vậy ngoài loại xăng này, người đi ô tô, xe máy còn có thể lựa chọn loại xăng nào khác không?
Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tạo lá chắn số bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùngSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Truy xuất nguồn gốc hàng hóa không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 22/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 22/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tòa chung cư mini trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mớiGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá tòa chung cư mini trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025.
Xe ga giá siêu rẻ chỉ 24 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị xịn vượt tầm, siêu tiết kiệm xăng chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ga với thiết kế nhỏ gọn, màu sơn nhám trẻ trung, mức tiêu hao nhiên liệu thấp và khả năng sử dụng không cần bằng lái.
SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm cóGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C đang tiếp tục được hãng và các đại lý "xả kho" giảm giá trong tháng 5, thời điểm được cho là có doanh số thấp nhất trong năm.
Tỷ giá USD hôm nay 22/5: Đồng Đô la Mỹ biến động như nào?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 22/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC vẫn tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng chiều mua vào.
Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với thiết kế bo tròn trẻ trung, đèn LED hiện đại, đi khoảng 80 km/lần sạc và phù hợp nhu cầu đô thị.