Xe ga giá siêu rẻ chỉ 24 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị xịn vượt tầm, siêu tiết kiệm xăng chị em nhìn là mê

Xe ga bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, trang bị xịn vượt tầm, siêu tiết kiệm xăng

Xe ga SYM Elite 50cc

Trong nhóm xe ga 50cc dành cho học sinh và người dùng trẻ, SYM Elite 50cc đang là một trong những mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng thiết kế hiện đại hơn so với nhiều dòng xe 50cc phổ thông trên thị trường.

Mẫu xe này thuộc danh mục xe tay ga dung tích dưới 50cc của SYM, hướng tới nhóm khách hàng cần phương tiện di chuyển hằng ngày trong đô thị nhưng chưa có bằng lái xe máy.

SYM Elite 50cc sở hữu thiết kế mang phong cách scooter đô thị với các đường nét bo tròn mềm mại và kích thước khá gọn. Xe có thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt khoảng 1.725 x 650 x 1.025 mm cùng chiều dài cơ sở 1.230 mm.

Nhờ trọng lượng chỉ khoảng 84 kg và chiều cao yên khoảng 740 mm, mẫu xe này phù hợp với nhiều vóc dáng người dùng, đặc biệt là học sinh hoặc người mới làm quen xe tay ga.

Phiên bản sơn nhám cũng là điểm giúp Elite 50cc tạo khác biệt khi mang lại cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn so với các kiểu sơn bóng truyền thống.

Khoảng sáng gầm xe khoảng 135 mm giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong điều kiện đường phố hoặc leo vỉa hè nhẹ.SYM Elite 50cc sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí.

Nhờ dung tích dưới 50cc, người dùng từ 16 tuổi có thể sử dụng mẫu xe này mà không cần bằng lái theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

Khối động cơ được định hướng tối ưu cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong nội đô với khả năng vận hành nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của xe khoảng 2,5 lít/100 km. Dung tích bình xăng 4,5 lít giúp người dùng có thể di chuyển quãng khá dài trước khi cần đổ thêm nhiên liệu.

SYM Elite 50cc được trang bị bộ lốp không săm kích thước 90/90-10 cho cả bánh trước và sau. Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng giảm chấn thủy lực và giảm xóc sau lò xo trụ nhằm tăng độ êm ái khi đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Nhờ kích thước gọn nhẹ, xe dễ xoay trở trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc khu vực trường học, khu dân cư. Thiết kế tay ga tự động cũng giúp người dùng mới dễ làm quen hơn so với xe số truyền thống.

Giá xe ga SYM Elite 50cc

Hiện tại, SYM Elite 50cc được bán với giá khoảng 24,3 triệu đồng.

Trong phân khúc xe ga 50cc, mẫu xe này cạnh tranh với nhiều dòng xe hướng tới học sinh nhờ thiết kế hiện đại, không yêu cầu bằng lái và chi phí sử dụng tương đối dễ tiếp cận.

Trong bối cảnh nhu cầu xe máy dành cho học sinh ngày càng tăng, đặc biệt tại các thành phố lớn, những mẫu xe như SYM Elite 50cc tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý nhờ sự kết hợp giữa tính tiện dụng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế trẻ trung.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.