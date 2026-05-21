Xe máy điện giá 15 triệu đồng thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng rẻ hơn Wave Alpha phù hợp đi trong đô thị

Xe máy điện thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, màn điện tử, cốp đựng tiện dụng

Xe điện Osakar VC Sunoo

Osakar VC Sunoo là mẫu xe được định vị hướng tới người dùng trẻ với phong cách thời trang và khả năng vận hành phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Thuộc dòng “Hot Girl” của Osakar, VC Sunoo gây chú ý nhờ thiết kế mềm mại, kích thước gọn gàng cùng quãng đường vận hành khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Không chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, mẫu xe điện này còn hướng tới trải nghiệm sử dụng dễ làm quen cho nhóm khách hàng trẻ tuổi hoặc người dùng lần đầu chuyển sang xe điện.

Điểm dễ nhận thấy nhất trên Osakar VC Sunoo nằm ở phong cách thiết kế mềm mại với những đường nét bo tròn xuyên suốt toàn thân xe.

Xe sở hữu kiểu dáng mang hơi hướng trẻ trung, hướng nhiều tới nhóm học sinh, sinh viên hoặc người dùng nữ cần một mẫu xe điện nhỏ gọn để di chuyển hàng ngày.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED hiện đại được thiết kế liền mạch cùng yếm trước bo cong tạo cảm giác thanh thoát hơn. Trong khi đó, sàn để chân rộng giúp tăng sự thoải mái khi vận hành trong đô thị hoặc khi mang theo đồ dùng cá nhân.

So với nhiều mẫu xe điện phổ thông cùng phân khúc, VC Sunoo có ngoại hình thiên về tính thời trang nhiều hơn thay vì phong cách thể thao mạnh mẽ.

Điều này giúp mẫu xe phù hợp với nhóm người dùng trẻ yêu thích sự nhẹ nhàng và dễ sử dụng. Ngoài ra, chiều cao yên vừa phải cùng trọng lượng không quá lớn cũng là điểm cộng giúp người dùng mới dễ làm quen hơn khi vận hành.

Trong điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị lớn, một mẫu xe điện nhỏ gọn như VC Sunoo có lợi thế khá rõ về khả năng xoay trở linh hoạt. Bên cạnh thiết kế, khả năng vận hành cũng là điểm được nhiều người dùng quan tâm ở phân khúc xe điện phổ thông.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Osakar VC Sunoo được trang bị động cơ điện kết hợp hệ thống ắc quy phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Xe di chuyển tối đa 80km/lần sạc

Xe có thể đi khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là mức quãng đường khá phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển ngắn trong nội đô mà không cần sạc thường xuyên.

Với phần lớn người dùng trẻ, mức quãng đường này đủ để sử dụng trong nhiều ngày liên tục tùy tần suất di chuyển. Ngoài lợi thế về chi phí vận hành thấp hơn xe xăng, xe điện cũng đang ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng vận hành êm ái và ít tiếng ồn hơn.

Đây là yếu tố giúp các mẫu xe như VC Sunoo trở thành lựa chọn đáng chú ý ở nhóm khách hàng học sinh – sinh viên.

Dù thuộc phân khúc phổ thông, Osakar VC Sunoo vẫn được trang bị nhiều tiện ích cơ bản phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe sử dụng hệ thống đèn LED nhằm tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Xe có giá khoảng 15 triệu đồng

Ngoài ra, VC Sunoo còn được tích hợp màn hình điện tử hiển thị các thông tin vận hành cần thiết như tốc độ, dung lượng pin hoặc quãng đường di chuyển.

Mẫu xe này cũng có cốp chứa đồ nhằm tăng tính thực dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Không gian chứa đồ này đủ để người dùng mang theo các vật dụng cá nhân cơ bản khi đi học hoặc đi làm.

Giá xe máy điện Osakar VC Sunoo

Giá xe máy điện Osakar VC Sunoo năm 2026 chính hãng hiện có giá niêm yết khoảng 15.500.000 VNĐ (đã bao gồm VAT). Tuy nhiên, tùy thuộc vào đại lý và các chương trình khuyến mãi, giá bán thực tế có thể dao động từ 13.500.000 – 16.000.000 VNĐ.

Trong bối cảnh thị trường xe điện phổ thông tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, những mẫu xe như Osakar VC Sunoo đang cho thấy xu hướng mới của nhóm khách hàng trẻ: ưu tiên thiết kế thời trang, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí vận hành.

Với ngoại hình mềm mại, quãng đường khoảng 80 km/lần sạc cùng nhóm tiện ích cơ bản phục vụ nhu cầu di chuyển nội đô, VC Sunoo hiện là một trong những lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc xe điện học sinh – sinh viên.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+.





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.