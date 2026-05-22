Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng

Sáng nay, lúc 8h29, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 158,9-161,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với kết phiên hôm qua.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), đứng im so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng không đổi so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 159,4-162,4 triệu đồng (mua - bán).

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch 21/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158,9-161,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 0h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.516,7 USD/ounce, giảm 27 USD.

Lúc 21h30 ngày 21/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.510 USD/ounce, giảm 35 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.504 USD/ounce.

Các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ vẫn phát tín hiệu trái chiều, khiến giới đầu tư thận trọng hơn với kỳ vọng lãi suất của Fed.